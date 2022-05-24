Kilosuyla muhabbet

BU muhabbetlerde, biri kilolarından yakınmaya başlar.

Diğerleri onu teselli etmeye çalışır. "Yok sen normalsin, kilolu değilsin" diye. Ama aslında kiloludur. Sonra en zayıf olan bile kilosundan yakınır. Diğerleri hemen itiraz eder, "Sen böyle diyosan biz napalım" diye.

Muhabbetin sonunda herkes diyet yapmaya karar verir ve muhabbet son bulur.

Özellikle kış aylarında fazlasıyla gündemde olan muhabbettir.

- Dukan mı yapsam ya, kilo aldım ya tüm kış boyunca yedim yedim yedim...

- Ee ben de yedim, yicen tabii!

Verirsin, spora başla tekrar, ben başladım.

- Kızım kollarımın kalınlığı bacaklarımla bir oldu diyorum, ne sporu? Zayıflayım öyle giderim spora.

- İvet, çok zekisin ya...

Her yerde yapılabilecek, katılımcı sorunu çekilmeyen muhabbettir.

Çok tanış olmaya gerek yoktur. İki cümle sonra dalış yapabilirsiniz. Koyu bir sohbete götürebilir. Hatta tavsiyeler ve başkalarının yöntemleri uçuşur havada.

Sonuç mu? Herkes kaldığı yerden devam...

Erkeklerde de son zamanlarda bu moda oldu gibi ama kadınla girilen kilo muhabbetini sevmez.

Erkek gizlice bir erkekle yapar muhabbetini, bir kadınla girdi mi işin içinden çıkamaz. Örnek:

- Kilo verdim ben.

- İyi güzel...

- Günde 3 litre su içiyorum...

- Hıı hıı...

- Kolayı da kestim.

- Evet...

- Bazen diyet içiyorum sadece.

- En güzeli...

- Bitkisel çaylardan aldım...

Onları içicem.

- Çok hoş...

- Ama şu basen bölgelerim bir türlü erimiyo... Bi baksana Nihat.

- Çok güzel...

- Nihat?

- Çok güzel evet...

- Ya Nihat sen beni hiç dinlemiyor musun ya!

- Dinliyorum Nagihan.

Nagihan dur. Yavaş!

- Artık beni hiç sevmiyosun...

Beni kucağına almıyosuuuun...

Hopp.

- Dur yavaş aman....

Aaaaaaaaaaarrgh!

- Nihat... Nihatt? Ne oldu sessizleştin?



LÜZUMSUZ BİLGİLER

"Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz" sözü aslında "Ane gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz" şeklindedir.

Burda ki 'Ane' Bağdat'taki bir uçurumun adıdır.

'Yar'ın kelime anlamı ise uçurumdur.



TESPİTLİ YORUM

STANDART bir anne markete gitmeyen çocuğunu tek bir cümleyle ikna edebilir… Tamam ben gideyim o zaman.



NE KADAR OLDU?

Adana'da bir hırsız, silahla tehdit edip 35 lirasını gasp ettiği bir vatandaşa '5 lira' yol parası verip eve göndereli 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@mcengizozbek ALMANYA'DA taşınma için aradığımız ilk nakliye şirketi Türk çıktı. Bize "yabancı" olmadığımız için 800 euro fiyat çekip "Şimdi Alman şirketini falan arasanız 2 bin euro ister sizden" diye de eklediler.

Aradık. "300 euroya taşırız" dedi Alman şirketi.