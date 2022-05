Turiste bağırmak

TÜRK halkının yardımseverliğinin küçük bir tezahürüdür sadece. Turist istediğini anlayabilir, kızıldığını veya sevildiğini bu bizi hiç ilgilendirmiyor, bizi ilgilendiren kendisinden yardım isteyen bir yabancıya Türk insanının yabancı dil bilmese de bir şekilde yardım etmeye çalışmasıdır. O da bilir bağırınca anlamayacağını, o da bilir kelimeleri açık seçik söylemenin fayda etmeyeceğini, yine bilir aynı kelimeyi elli kere tekrar etmenin turiste bunu belletecemeyeceğini, ama o yine de dener bakarsın anlar belki, en azından faydam olur belki doğru yolu bulmasında diye. Turist afallamış vaziyette teşekkür edip tabanları yağlarken, yakınlarını uzaklara götüren bir gemiye bakar gibi bakar Türk insanı, o zavallı yolda kalmışın ardından. Ve ah edip vah edip başlar inlemeye, "Ah ulan ah, ne olurdu vakti zamanında ögrenseydim bir lisan" diye ama o da bilir artık çok geç olduğunu ve acı çeker bu kendine acımak duygusuyla. Bir daha karşılaşmamayı diler herhangi bir turistle, artık istemez hiç birinin kendisine "Excuse me (Özür dilerim)" diye yaklaşmasını. Duymazlıktan gelir, sağırlığa vurmak ister olayı ama nafile yardım etmeden duramaz ki, ruhunda vardır bu... Bunlar ile ilgili ilginç ve komik hikayeler vardır.

* BİR belediye otobüsünde şoförün turiste paso sorması şeklinde vuku bulmuş hadise.

İki Hans bula bula öğrenci bileti bulup atmışlar, gergin şoförümüz de "Pasoooo, yok mu pasoooo?" diyerekten haykırıyordu.

*BİR DE Türkçe hem bağırıp, hem hecelenip hem de devrik kullanılır...

Örn: Sen var gel-mek ben-le.

Ve çok önemli bir noktadır ki "var" kelimesi kullanılmazsa cümle hayatta kurulmaz.

*MESELA bu konu ile ilgili şöyle bir anım var. Alman turist benim önümdeki bir vatandaşımızı durdurur:

- Where is the Blue Mosque?

(Yani diyor ki Sultanahmet Camii nerede?) Benim yardımsever yurdum insanı anlıyor durumu ve tarif etmeye başlıyor. Erkek Alman turistin kolundan tutarak, "Loook şimdi bak." (Eliyle bana bak işareti çakıyor.) Turist cevap veriyor:

- Okeyyy.

Yurdum insanı eliyle dümdüz işareti yaparak ve aynı zamanda bağırarak şöyle der:

- Şimdi bak goiingggg tooooooo left. Okey?

- Okey!

- Sonra sonra. Going toooooooo right. Okey?

- Okey.

Sonra yurdum insanı tekbir işareti yaparak camiinin olduğunu anlatır:

- Allahu ekber.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Buzdolapları icat edilmeden önce, Rus ve Fin toplulukları sütü taze tutmak için süt kovalarına kahverengi kurbağa atıyorlardı.

Bu o zaman bilinmese de, kahverengi kurbağalar antibakteriyel özelliklere sahip yapışkan bir mukus salgılarlar.

@ibisewichz Omzumda 2 metrelik halıyla nefes nefese girdiğim halı yıkamacı, "Buyurun ne vardı?" diyor.

"Halıyı gezmeye çıkardım, bi selam verelim dedik."



