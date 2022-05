Ayna ayna

PAMUK Prenses bile kraliçenin ayna sevdası yüzünden çekmedi mi? Ne çektin be pamuk, ne çektin! Bir kadının çantasında olmaz olmazdır ayna. Sadece çantalarında ayna taşımaları bir şey değil, mağaza vitrinleri, arabaların aynaları, camları, yemek masasındaki bıçak, yerdeki su birikintisi gibi buldukları her yansımada kendilerine şöyle bir bakıp düzeltme ya da onay verme dürtüsü vardır. Hatta gölgesini ayna gibi kullanıp saç baş düzeltirler.

Kimisi takıntıdan, kimisi kasıntıdan, kimisi de egosundan yapar. Kendine aşıktır, bakmaya doyamıyordur mesela. Bir kadının giyindikten veya üzerine bir şey denedikten sonra eli bele koyması şekli mutlaka yaşanır.

Kadınların çoğu hatta hemen hemen hepsi bir giysi denerken "Acaba üzerimde nasıl durdu?" düşüncesiyle bu görüntüyü oluştururlar. Ama bir şey vardır ki bunu unutmamak gerekir.

Kadınların kilosu ne olursa olsun, aynada kendilerini her zaman şişman görüyor...

İngiltere'de 2 bin 200 kişiyle yapılan bir araştırmaya katılan gönüllülerden, aynaya baktıklarında kendilerini nasıl hissettiklerini ya da nasıl göründüklerini anlatmaları istendi. Sonuçlar kadınların çoğunun kiloları normal olsa da kendilerini şişman gördüklerini gösteriyor. Zira araştırmaya katılan erkeklerin çoğunda kilo takıntısına rastlanmadı.

Sağlıklı kiloya sahip erkeklerin sadece yüzde 6'si kendisini "şişman" olarak tanımladı.

Hiç aynaya bakmadan çıkanlar var mıdır evden? Evet vardır muhakkak; geç kalanlar, koşturanlar, kötü haber içeren bir telefon alıp evden fışkıranlar...

Ancak bilinçli bir durumsa aynaya bakar kadınlar, hatta zaman zaman hiç sebep yokken geçer ayna karşısına bakıverir, burnumun ucunu biraz kaldırsak diye düşünmeler bu sebeple mevcuttur belki de.

Erkeklerin de ayna dönemi var elbette ki. "Traş olurken ayna kullanmam ben, el yordamıyla jilet kaydı" diyenler olsa da orada burada bitmiş sakalların mevcudu aynaya itekler erkekleri.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Antik Romalılar pantolonların kadınsı olduğunu düşündükleri için tunik giyiyorlardı.



TESPİTLİ YORUM

@cigbem Bir saatte yapılacak işi 20 dakikada yaparsan kalan 40 dakikada yeni iş kitlerler.

Bu sistemde pratik ve becerikli olmak sömürülme sebebidir. Akıllı olan işini göstere göstere, sündüre sündüre yapar.



NE KADAR OLDU?

Adana'da yaklaşık 200 kişi, trafik kazasında ölen şahsın yaşadığını ileri sürerek Adana Devlet Hastanesi morgundan aldıkları ceset ile acil servisi basalı 9 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

UMRE dönüşü bütün damatlarına inci tesbih getiren annem, tesbihi bana uzatarak "Al, sen de evlendiğinde kocana verirsin" dedi. Tesbih kullanan biriyle evlenmeyeceğimi ama hatıra olarak saklayabileceğimi söyledim. Bunun üzerine annem, "Evlenmemek için bahane bulmakta harcadığın enerjiyi evlenmek için kullansaydın, şimdi beni değil, kocanı sinir ediyor olurdun!" dedi. Biri annemi sustursun lütfen!