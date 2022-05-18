Sınav haftası

1. DAHA sınava girmeden "Şu kadar alsam, sözlüden şu kadar verse..." diye hesaplamalara başlanır.

-90 alacağım bu sınavdan, karneye 5 gelecek! [alamadı] 2. VE hocaların aralarında şeytani planlar yapıyor olabilecekleri hiç aklımızdan çıkmaz.

3. TABİİ Kİ çoğu öğrencinin yaşadığı durum, sınav öncesi inek arkadaştan not dilenme..

Genelde vermezler, çoğu bencildir ineklerin..

4. SINAV döneminde vücudumuzun verdiği birtakım tepkiler de oluyor tabii ki, sınav dönemi sendromu..

Psikolojik bir bunalım dönemidir.

5. DOLAYISIYLA kafamız da allak bullak olur. Almanca sınavına İngilizce cevaplar verdiğimiz olmuştur...

-Çocuğum tüm cevapları İngilizce yazmışsın, dersimiz Almanca!

+Puan veremez misiniz hocam ya zaten tüm derslerim zayıf...

-Veremem tabii ki ama zaten İngilizcen de felaket, bu gidişle kalırsın sen!

6. SINAVA bir gün kala çalışmak, bir öğrencilik geleneğidir.

Sürekli çalışan inekler de olabilir, istisnai olarak. Söylediğim gibi, onları kınıyoruz!

Bir de hiç çalışmadım deyip 100 almaları yok mu! Sonra gel de psikopat olma!

7. SON gece de ne güzel ders çalışılır (!) Çok geç olduysa sabah çalışırım deyip yatılır ama hiçbir zaman sabah çalışılmaz.

8. SINAV döneminin vazgeçilmez içeceği; kahve...

Elimizdeki stoklar bitene kadar hunharca tüketilen bir içecektir...

9. BİR süre sonra tek düşünülen şey sınavların bitmesi ve normal hayata dönmek olur...

Geleceğe dair tüm planlarımızın başına 'sınavlar bitsin de' ifadesi eklenir...

10. SINAVLAR bittiğinde, aldığımız kötü notların bahaneleri hazırdır:

Sınav dönemi replikleri...

11. SON olarak; hayat sınavlardan ibaret değildir, sınavlar da biter. Yani takmayın kafanıza, hayattan zevk almaya bakın!



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Salvador Dali, Yoko Ono'yu tek bir ot parçasına 10.000 dolar vermeye ikna etti.

Ono, Dali'nin tek bir bıyığı için bu miktarı ödemeyi teklif etmişti.

Ancak Dali, Ono'nun bir büyücü olduğunu ve bıyığını alınca ona büyü yapacağını düşünüyordu.

Bu yüzden bahçeden kuru bir ot kopartıp Ono'ya verdi ve parasını aldı.



TESPİTLİ YORUM

@pelinandproud Bazı şarkılarda müzik bi sağ kulaklıktan bi sol kulaklıktan ayrı ayrı gelince içimden TEKNOLOJİ ULANNNN diyorum.



NE KADAR OLDU?

Arkadaşları tarafından çizgi film karakteri Cedric'e benzetilen 24 yaşındaki Ercan Ş; mahkemeye gidip ismini Cedric olarak değiştirmek isteyince "asker kaçağı" çıkarak kışlanın yolunu tutalı 6 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@1mississippi3 DEDEM nenemi kaçırdığı zaman kızın ailesi ondan şüphelenmesin diye üç gün boyunca onlarla beraber kızı aramış.. Aşk mi çakallık mı anlamadım!