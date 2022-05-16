İlk buluşmada dikkat

HOPPP! Ya ne yapıyorsun eski sevgiliden hatta sevgililerden bahsetme. Geçmişe mazi geleceğe Niyazi.

ARKADAŞIM nereye bakıyorsu? Karşıdakinin yüzüne değil de sürekli dışarı bakarsan sen kaybettin. Bak aklında beni tınlamıyor diye geçiriyor.

GÖZLERİNİN içine içine bakmayacaksın.

Manavdan erik mi alıyorsun öküz! Kaçamak bakış denen bir şey var. Hani bir an göz göze gelirsin, sonradan kaçırırsın gözleri filan.

Hep güzel şeyler bunlar.

ŞİİŞŞT! Sok o telefonu cebine. Uzak dur telefondan, saatten.

MENÜYE bak kolay yiyecekleri seç. Hamburger ya da spagetti gibi yenilmesi zor, üstüne başına sıçratcan.

ELLERİ sakla o ne ya ritimli titriyor eller.

Alzhemier olmuş gibi.

Gerçi şimdi sen geçmişi bile unuttun.

BAK bak bak. Hayat hikayeni başından sonuna kadar niye anlatıyon.

Psikolog mu lan karşındaki?

YETER daha öve öve yedin bitirdin. Bu ne yalakalık.

ERKEKLER için:

Allah çene yaratmış ama sana kullanma kılavazu da göndermesi lazım. Bir şey de konuş be mübarek.

KADINLAR için:

Allah çene vermiş ama az kalsın çene olarak doğacakmışsın. Bir sus bir es ver. Motorun soğusun.

"BEN zamanında çok ilişkiler yaşadım, tehey, çok gördüm geçirdim" birazdan kapıya kadar geçirilecek ve hayatta başarılar dilenecek.

Ahanda buraya yazıyorum.

ANADOLU erkeğine bağlayıp alnından öpme sakın. Sonra kımızı tek başına içmek durumunda kalırsın.

SEN ne yapıyon pampa. Olm karşında sevgili olmak için geldin. Sen nereye bakıyorsun. Töbe töbe.

KOMİKLİK olsun diye taklit yapıyorsun ama komiksin gerçekten.

HESAP için polemiğe girme. Öde işte bunu da ben mi söyleyeceğim.

Haa kız ısrar ediyorsa Alman de gitsin.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kolombiya maçında kazanılan 3 penaltıdan da yararlanamayan Arjantinli Martin Palermo, uluslararası bir maçta 'En çok penaltı kaçıran futbolcu'dur.



TESPİTLİ YORUM

@mortifera Bir insanın aileden zengin olup olmadığını anlamak için sucuk doğratın.

Az gramajdan bol dilim çıkarma saplantısı zamanla geçmiyor.



NE KADAR OLDU?

Van'da vatandaşlara uyarı için reklam tabelalarına "Nalet gele bele Coronavirüs'e" yazdırılalı 2 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

RAMAZAN münasebetiyle değerli mahalle imamımızın yaptığı anonsu aynen aktarıyorum.

"Ramazan geldiği içun, sevabım bol olsun diyenler içun, cami temizleneceği içun, Saliha Hanımlarımızı temizliğe bekliyrum" Aradan yarım saat geçtikten sonraki anons;

"3 kadın yetmez ey cemaat, cami böyüktür!"