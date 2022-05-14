Beni tanıyor musunuz?

BİR davada tanıklık etmesi için kürsüye yaşlı bir teyzeyi çağırırlar.

Kadın yerine oturur ve davalının avukatı kadına yaklaşır;

-Ayşe Hanım, beni tanıyor musunuz ?

Yaşlı teyze cevap verir;

-Ah! Evet Avukat Bey, sizi çocuklugunuzdan beri tanıyorum. Siz taa o zamanlar bile aileniz için tam bir baş belasıydınız. Sürekli yalan söylüyorsunuz, karınızı komşunuzla aldatıyorsunuz, en yakınım dediğiniz insanların arkasından konuşuyorsunuz, 2 lira fazla kazanmak için herkesi satarsınız.

Davalının avukatı başta olmak üzere bütün salon şok olur.

Adam ne yapacağını bilemez bir halde kadına tekrar sorar;

-Peki Ayşe Hanım, ya karşı tarafın avukatını tanıyor musunuz?

Kadın yine cevaplar, -Elbette tanıyorum.

Çocukluğunda ona dadılık yapmıştım. Tembel, ödlek ve alkolik adamın tekidir.

Etrafında bir tek dostu yoktur ve herkes onun hala geceleri altına kaçırdıgını söylüyor.

Yine herkes şokta...

Bütün salonu bir uğultu kaplar..

Hakim kürsüye tak tak tak vurup herkesi susturur ve her iki tarafın avukatını da kürsüye çağırır ve ikisine de eğilmelerini söyleyerek kulaklarına şunu fısıldar:

-Eğer bu kadına beni tanıyıp tanımadığını sorarsanız, Allah belamı versin ikinizi de harcarım!

LÜZUMSUZ BİLGİLER

FARKLI ülkelerin kedilere seslenme şekli;

Romanya:

Pis Pis Pis

Litvanya:

Kiss Kiss Kiss

Avustralya:

Puss Puss Puss

Japonya:

Neko Chan Oide

Polonya:

Kitsçi Kitsçi

Çin:

Miao Miao Miao

Hollanda:

Poes Poes Poes

Almanya:

Miez Miez Miez

Ukrayna:

Kiits Kiits Kiits

Rusya:

Kis Kis Kis

Arjantin:

Mis Mis Mis

Amerika:

Kiti Kiti Kiti

Tunus:

Beş Beş Beş

Macaristan:

Tsits Tsits Tsits

Letonya:

Minka Minka

Fransa:

Minou Minou

Sırbistan:

Mats Mats Mats

Azerbaycan:

Piş Piş Piş

Türkiye:

Pisi pisi pisi

NE KADAR OLDU?

Hastaneden kaçan COVİD'li hasta "Çay ve sigara içemedim o yüzden kaçtım" diye açıklama yapalı 2 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Boşandığımı laf arasında öğrenenler hali ile sebebini merak ediyor. Artık eski sıkıntıları dile getirmekten ve karşımdakinin vah vahlarını duymaktan o kadar bunaldım ki; kendi kendime soruya esprili bir yanıt buldum: Apartman sakinleri binada hayvan beslememe izin vermediler, biz de boşandık.