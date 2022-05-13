İlginç Japon doktor

Tabi katılırsınız katılmazsınız. Ama bu doktor enteresan.

Doktor, kardiyovasküler egzersizin ömrü uzatabileceğini duydum. Bu doğru mu?

Kalp sadece şu kadar atar sonra durur, o kadar... Egzersiz yaparak zaman kaybetmeyin.

Her şey eninde sonunda yıpranır.

Kalbi hızlandırmak daha uzun yaşamanızı sağlamaz. 'Bir arabanın ömrünü daha hızlı sürerek uzatırsın' demek gibi.

Daha uzun yaşamak ister misiniz? Yan gelip yatın.

Düzenli bir egzersiz programına katılmanın avantajlarından bazıları nelerdir?*

Bir tane bile düşünemiyorum, üzgünüm. Felsefem: Acı yok, her şey güzel!

Kızarmış yiyecekler sizin için kötü değil mi?*

ANLAMIYORSUNUZ! Bitkisel yağda kızartılmış yiyecekler.

Daha fazla sebze almak nasıl kötü olabilir?

Çikolata benim için kötü mü?*

Deli misin?!? HEL-LO-O!!

Kakao çekirdeği! Başka bir sebze! Kendini iyi hissettiren en iyi yiyecek!

Yüzmek vücudunuza iyi geliyor mu?*

Yüzmek şekil yapmak için iyiyse, bana Balina'yı açıkla.

Forma girmek yaşam tarzım için önemli mi?*

Merhaba! 'Yuvarlak' da bir şekildir!

Pekala... Umarım bu, yiyecek ve diyetler hakkında sahip olabileceğiniz tüm yanlış anlamaları ortadan kaldırmıştır. Ve hatırla:

Sonunda Japon Doktor özetledi: Bak Arkadaş, hayat, çekici ve iyi korunmuş bir bedenle güvenli bir şekilde mezara gitme yolculuğu DEĞİLDİR!!!

Vücut tamamen tükenmiş, tamamen yıpranmış ama "Vay bee!, hayat nasıl bir yolculuktu" diye bağırıyor !!!!!* Ne istersen ye çünkü yine de Öleceksin, motivasyonel konuşmacıların seni aldatmasına izin verme.

Koşu bandının mucidi 54 yaşında öldü

Jimnastiğin mucidi 57 yaşında öldü

Dünya vücut geliştirme şampiyonu 41 yaşında öldü

Dünyanın en iyi futbolcusu Maradona, 60 yaşında öldü.

ANCAK

KFC mucidi 94 yaşında öldü.

Nutella markasının mucidi 88 yaşında öldü

Düşünsenize, sigara üreticisi Winston 102 yaşında öldü

Hennessey'in mucidi 98 yaşında öldü.

Yav bu doktorlar, egzersizin ömrü uzattığı sonucuna nasıl ulaştı? Tavşan sürekli zıplıyor ama sadece 2 yıl, hiç egzersiz yapmayan kaplumbağa ise 200 yıl yaşıyor.

Öyleyse biraz dinlenin, rahatlayın, sakin kalın, yiyin, için ve hayatınızın tadını çıkarın. Haydi o zaman afiyet olsun...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İngilizler aslında çok çay tüketmiyorlardı.

1800'lerde kahve bitkileri küflenince kahve bulamayıp çay içmeye başlamışlardı.



TESPİTLİ YORUM

@zzisannn Ulan evde kombi çalışıyo biz erik yiyoruz. KOMBİ ÇALISAN EVDE ERİK Mİ YENİR ALOOO.



NE KADAR OLDU?

Koronavirüs'e karşı Arap sabunu yiyen Yozgatlı hastaneye kaldıralı 2 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Eski sevgilisine "Ben bir eşeklik yaptım, sen bir insanlık yap bari..." diye mesaj gönderip af dileyen arkadaşımın morali çok bozukmuş.

Neymiş efendim, af dileyen insana "Çüş desem mesela?" diye cevap verilir miymiş?

Az önce oğlum kaybettiği oyuncağını Google'da aramamı söyledi.

Zamane çocukları için ne diyeceğimi ben bulamadım.

Fikri olan söylesin.