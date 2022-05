Gelin çiçeği kalecisi

EVLENME yaşı gelen hatta geçen ve o sırada düğünde bulunan kızlar arasında kıyasıya bir çekişmeye neden olabilecek hadise. İnanışa göre çiçeği kim kaparsa o kişi de en yakın zamanda evlenecektir.

Önce kızlar heyecanla organize olur. Birdenbire inanılmaz bir şekilde şöyle diyim saniyeler bulmazken ortada bir kalabalık oluşur. Gelinin ifadesini unutmamak gerekir. Yüzünde, "Ben evlendim ezikler sıra sizde" gururu vardır. Gelin eline buketi alır. İçinden kendiyle bir zafer kazanmış edasıyla gurur duyar.

İyice gerilir yukarıya aşağıya doğru sallar. Arkada gerginlik artar. Kızlar, stratejik planlar yapar. Hatta buna o kadar inanırlar ki aralarında şöyle bir muhabbet bile çıkmıştır.

-Ayşe çekil de ben yakalayım.

Sen bir kere evlendin boşandın.

-Kııız vallahi ben hiç evlenmedim. Evde kalcam kııızzz ne olurrr.

-Aaaaa ne alakası var canım.

Şansına düşerse düşer. Ayrıca evlendim boşandım diye benim mutlu olmaya hakkım yok mu?

- İyi be iyi. Ben yakalayımda sen gör üstünden uçacam.

Neyse gelinimizde kalmıştık.

Gelin gerilerek aşağı yukarı sallar ve geri geri sayar.

"3-2-1 hooopp" Arkada ufaktan çığlığımsı sesler çıkar. Yere düşenler, ezilenler, bir Amerikan futbolcusu gibi aradan sıyrılıp uçan, kaleci gibi plonjon yapan kızları görebelirsiniz.

Hatta bazen birden fazla kişi tutabilir. Ama o an göz göze geldiklerinde düğün yerinde kavga etmemek için birbirlerine bakış atarlar ve bir şey anlatmak isterler. İkisi de birbirine ne anlatmak istediklerini anlarlar. Bunu işte erkekler anlıyor.

İç sesleri şöyledir:

-Bırak yoksa ağzını yırtmıyım. (İlk hamleyi yapan genelde kazanır) -Niye bırakıyım ben de tuttum.

-Bırak kız yoksa karışmam.

Sonra ezik kalan kız gururuna yedirmemek için, "Al bu seferlik. Ben evlenmeyi düşünmüyorum zaten" deyip sıyrılır.

Gelin çiçeğini kapan kız sanki Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış edasında sevinirek havaya kaldırır.

Kalecilik dürtülerini harekete geçiren olay. Hep hayal etmişimdir, gelin çiceği atar arkada bekleyen o kadar kız varken yandan biri çiçege uçar ve mükemmel bir kurtarış yapıp yere indikten sonra "Gol yemem sörf tabi ki yerim" tadında bir laf söyledikten sonra degaj yapıp çiceği uzaklaştırır.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ÇAKMAK KİBRİTTEN ÖNCE BULUNMUŞTUR!

İlk çakmaklar 16. Yüzyıl'da icat edildi ve barutu tutuşturmak için ateşli silahlarda kullanıldı.

İlk çakmaklardan biri, Alman kimyacı Johann Wolfgang Döbereiner tarafından 1823 yılında icat edildi ve Döbereiner'ın lambası olarak bilindi.

Kibrit, 1809'da İngiliz bilim adamları tarafından icat edildi.



TESPİTLİ YORUM

Annem protein tozumu kakao sanıp keke atmış, eve bir geldim babaannem mekik çekiyor.



NE KADAR OLDU?

Adana'da COVID-19 olan akrabalarını hasta ziyaretine giden 10 kişi de Corona olalı 2 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

"BABA, ben köşe yazarı olmak istiyorum; ne yapmalıyım?" dedim 16'lı yaşlarımda.

Babamdan hiç gecikmeden cevap geldi.

"Önce bir köşe bulmalısın." Sağol canım babam ya!