Kuponlu gazeteler dönemi

ŞİMDİLERDE komik görünse de bir zamanlar gazetelerin sadece haber kaynağı olmanın dışında da işlevi vardı.

BİR ailenin ihtiyacı olabilecek her şeyi gazete kuponlarıyla edinebilirdin.

HATTA promosyon çılgınlığı öyle bir noktaya ulaşmıştı ki çekilişle ikramiyeler bile dağıtılıyordu.

ANCAK bu işler öyle göründüğü kadar kolay değildi.

Öncelikle kuponu nizami şekilde kesmek şarttı.

MAKAS işaretinin biraz içine girersen geçmiş olsun, biriktirdiğin onlarca kupon boşa gider ve promosyonu alamazdın.

BİR gün bile gazeteyi alamazsan geçmiş olsun, mega kupon beklemekten başka çaren kalmazdı.

İDDİALI ürünler için mega kupon genelde çıkarılmazdı.

Sabahları gazete bayileri ana-baba günü olurdu.

HERKESİN hayalini süsleyen onlarca şey kuponlarda tatlı tatlı görünürdü.

PROMOSYON ürün tanıtımları günlerce sürer ve kuponun verileceği tarih herkesin beynine nakşedilirdi.

KUPON denince her evde bulunan ansiklopediler ilk sırada gelirdi.

DÜNYAYI anlamlandırmamıza yardımcı olan kuşe kağıda basılı atlaslar oldukça popülerdi.

EL işi ya da yemek tarifi kitapçıkları da vazgeçilmez ürünlerden olurdu.

İNANMASI zor olsa da kuponla daire sahibi bile olabilirdiniz.

YİNE birçok dünya klasiğiyle de okul kütüphanesi dışında çocuklar kupon toplayarak tanışırdı.

UMRE için dahi insanlar kupon biriktirir ve hayallerine kavuşmayı beklerdi.

TABİİ ki kuponlarda çocuklar da unutulmazdı.

MAKET ev için verilen karton özenle kesilir ve ev yapılırdı.

BİR de evcilik oynamak için mankenler ve onlara ait farklı giysiler olurdu.



LÜZUMSUZ BİLGIİLER

"Gadsby" isimli roman 50 bin kelimeden oluşuyor ve E harfi roman boyunca hiç kullanılmıyor



TESPİTLİ YORUM

@hidokrat Arkadaşım gelmiş "Sigaranın maddi bağımlılığını bıraktım" diyor.

Otlakçılığın daha naif bir tanımı yapılmamıştı bugüne kadar



NE KADAR OLDU?

Alkollü bir vatandaş, aldığı para cezasının az olduğunu görünce 'Bilseydim daha çok içerdim' diyeli 4 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@betus_b BEN 2-3 yaşlarındayken babamın bir arsası varmış.

Arsayı satıp tüplü televizyon almış.

Şimdi tüplü televizyon köyde, çalışmıyor.

Arsa'da da Kozyatağı Carrefour var.

Evet Kozyatağı Carrefour.

Aklıma geldikçe gözlerim doluyor.

@faalyaco KOCAM denizci, dolayısıyla hayalim birlikte dünyayı gezmekti.

Evlendik. Niye gezmiyoruz diyorum, ben gezdim bir şey yok diyor.

Sanki AVM gezmiş.