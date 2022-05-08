Balina mı, deniz kızı mı?

2005 senesi ortalarında Amerika'nın New York eyaletinde elektriklerin kesilmesi ve doğal olarak internetin olmamasından dolayı New York'luların muzdarip kaldıgı durumdur ki televizyonlarda bize bu durum PC başında akşama kadar çalışan daha sonrada internette oyun oynayan insanların nihayet alt komşuları ile tanışma fırsatı doğdu diye haber verilip, uzaklardaki insanlar yerine yakında, elimizi atınca ulaşabilecegimiz insanlarla tanışmamızı sağlayacak hayattır.

Biz nesil olarak internetsiz ve bilgisayarsız bir hayattan geliyoruz.

O yüzden yeni neslin varlığından ve yararlarından haberdar olmadığı yaşam şeklidir.

Küçükken daha bilgisayarım yokken sadece televizyonumuz vardı, o zaman düşünürdüm eskiden insanlar televizyonsuz ne yapıyorlardı diye. Sonra bilgisayarım oldu, eskiden insanlar bilgisayarsız ne yapıyorlardı, şimdi düşünüyorum da acaba insanlar internetsiz bilgisayarda ne yapıyorlar?

Şöyle bir düşünülürse; birileri size M.S. 1 yılında "Kardeş, internete daha 1968 yıl var" dese, "Aktif anlamda 2022 yıl var" dese, insanın duyup duyabileceği en kötü şey olurdu herhalde.

Sonra küserdiniz, amele gibi çöğdürüp elinizde değnekle toprağa ev falan çizerdiniz.

"Lan o bu kadar zamanı şimdi ne yapcam?" diye düşünüp durursunuz. Sevgiliden ayrılmak gibi olur yani, telefonda geçen zamanlar geri gelir hani...

Oldu ki internet ve bilgisayar gitti o zaman ne yapardık? Meydan Larousse, büyük coğrafya ansiklopedisi, sağlık ansiklopedileri ile fasikül fasikül bilgi biriktirmek, katmer katmer karayolları haritalarının torpido gözünde yerini alması, hava alanlarında uzun check-in kuyruklarına giriş, mektup yazmak, mektup beklemek, mektubun postada kaybolması, telefon rehberinden yıllardır görüşmediğin ilkokul arkadaşlarını bulmak gibi olayların hayatımıza girmesi demektir.

Şöyle de diyebiliriz:

İnternetli hayat: Google İnternetsiz hayat: Kütüphane

İnternetli hayat: Mail İnternetsiz hayat: Mektup

İnternetli hayat: Facebook, Twitter, İnstagram İnternetsiz hayat: Kafede sohbet

İnternetli hayat: İnteraktif bankacılık İnternetsiz hayat: Gişe önünde kuyruk

İnternetli hayat: İnternette okey İnternetsiz hayat: Kahvede okey

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Köpek seven insanlar daha dışa dönük ve insanları memnun etmeye hevesli olurken kedi seven insanlar daha içe dönük ve meraklı oluyorlar.

TESPİTLİ YORUM

@civansal Su altı belgeseli açtım okyanusta zehirli olmayan canlı yok herkes belinde emanetle geziyor.

NE KADAR OLDU?

Ali Şen, Televole programında alesini tanıtmaya "Çocukları hanım doğurdu" diye başlayalı tam 26 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

ARABAMIN önüne park eden arabanın sibopuna taş sıkıştırdım. İnen tekerleği uzaktan güzelce izledim. İşime gittim. Döndüğümde; arabamın önüne park eden aracın şöförü kadın çıktı, tekerleği değiştiremedi. Gittim paşa paşa tekerleği ben değiştirdim lastikçiye götürüp şişirttim geri getirip güzelce taktım. E ne anladım ki ben bu işten?