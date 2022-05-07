Balina mı, deniz kızı mı?

AVUSTRALYA'DA, bir spor salonunun camında bir reklam; zayıf ve bronz tenli bir kadın, hemen yanında şu yazıyor:

"Bu yaz, deniz kızı mı olmak istersiniz, yoksa bir balina mı?

Afişteki mankenin fiziksel özelliklerinden çok uzak olan orta yaşlı bir kadın, spor salonunun reklamına sesli bir cevap veriyor:

İlgilenenlere duyurulur, Balinaları arkadaşları asla yalnız bırakmazlar, yunuslar, deniz aslanları, meraklı insanlar.. Aktif bir cinsel yaşamları vardır, hamile kalır, sevimli bebek balinalar doğururlar.

Denizde yüzer, oynarlar.

Polinezya adalarının mercan kayalıkları gibi muhteşem yerleri görme şansına sahiptirler. Balinalar harika şarkı söylerler, CD'leri bile vardır. Bazı insanlar dışında, onlara zarar vermek isteyecek tek bir varlık yoktur. Dünyada herkesin sevdiği, koruduğu ve hayran kaldığı şahane hayvanlardır.

Deniz kızı?

Öncelikle, deniz kızı diye birşey yoktur.

Var olsalardı da kimlik karmaşası sebebiyle psikolog kapılarında sıra oluştururlardı. Balık mısın?

İnsan mı? Cinsel hayatları yoktur. Yanlarına yaklaşan erkekleri öldürüyorlar, nasıl olabilir ki? Hem, iyice bir bakın, gerekli donanım nerede?? Eee, sonuç olarak çocukları da olmaz. Zaten balık kokan bir kadını kim ister ki?

Peki siz ne olmak isterdiniz?



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Fransız defans oyuncusu Lilian Thuram, rakip hücumcuları rahatsız etmek için vücuduna sarımsak sürerek maça çıkardı.



TESPİTLİ YORUM

Geçen gün mezarlıktan geçerken bir mezar taşı gördüm aynen şöyle yazıyordu;

"Biz de gezerdik siz gibi, siz de geleceksiniz biz gibi..." Ulan adam ölmüş, hala laf sokuyor...



NE KADAR OLDU?

Manken Esra Eron, tarih bilgisinin "Süper!" olduğunu söylediği röportajda, Atatürk'ü Samsun'a trenle göndereli 19 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Yoğun trafikteyim.

Etrafta polis olabileceği aklımın ucundan geçmiyor. Bir elimde telefon, diğer elimde sigara ilerliyorum.

Yurdum polisi hayalet gibi bir yerlerden çıkıyor ve anons yapıyor:

"34 BB XX aha da ceza geliyorum dedi. Sigaranı söndür, telefonu kapat, sağda istirahate çekil, ben de o arada cezanı yazayım."

"Beni hep sevsin, sadık olsun, sözümün dışına çıkmasın ve beni korusun" dedi.

"Eeee al bir kurt köpeği o zaman" dedim. Neye bozuldu anlamadım.