Düşenin halinden

BİRÇOK kez başımıza geldi.

Özellikle benim çok anım vardır.

Ama enteresan bir şekilde kendimi düşenlere karşı tutamıyorum.

Patlatıyorum kahkahayı. Elimde değil, ne yapayım. Biraz düşene bir tekme de ben vuruyormuşum gibi ama ben hem yardım edip hem de gülüyorum. Çok iğrenç ama istemsiz. Hatta kendim bile düştüm mü bayılıyorum gülmekten.

Düşene "Ayy canım bir şeyin yok di mi, kıyaamaaam" demektense gülmek daha samimidir.

Yani düşüyorsun sonuçta her türlü komik. Önümde düşene gülmeme olasılığım yok. Günün birinde yabancı birinden kesin dayak yiyeceğim ama neyse o güne kadar gülmeye devam.

Aslında insanoğlunun doğadan uzaklaşıp kentlere taşınma sürecinde ortaya çıkan bir eğlencedir, düşene gülmek bir reflekstir ve temelinde insanın normal şartlarda takılıp düşmemesi düşüncesi yatar kanaatimce.

Öyle ki ilk çağlarda doğayla iç içe yaşayan insanın sahip olduğu iç güdüleri sayesinde depremleri bile hissettiğini göz önünde bulundurursak, doğada hiç rastlamadığımız takılıp düşme hadisesinin de başına gelme ihtimali oldukça düşüktür. Zira izlediğimiz belgesellerde avını kovalarken 100 km hıza kadar çıkan bir çitanın ayağının takıldığını ve düştüğünü göremeyiz.

"Lan burda düşmüşüm, kolum bacağım acımış, canım yanmış. Amacın nedir senin?" diye sorarlar adama. "Aç bir yerini, ona gül" derler bir de.

Ama olsun ne yapayım.

Düşerkenki düşünceler çok daha enteresandır. Mesela merdivenden yuvarlanırken "Rezil olduk anasını satayım. Dur lan kalk... Bitmemiş daha Allah belanı versin merdiven diyen merdiveni. Bitmedi la o 3 basamaklı merdiven.

Ya da normal yolda düşerken:

"Kimse yüzümü görmeden yuvarlana yuvarlana gidiyim en iyisi." Garip efektler çıkartabiliyoruz:

"Hasssss", "Ananı", "Haydaa" "Pırtt" "Hahahahah düşüyorum komediye bak..." Ama işin çok tehlikeli boyutları var, düşerken gülersin ama düşerken tutunduğun yere dikkat etmek gerekiyor. Mesela bir arkadaşım dün anlattı. Otobüs ani fren yapınca otobüsteki direğe tutunacağına kadının kafasını tutmuş. Kendisi düşerken kadının kafasını ön koltuğa çarpmış.

Çok fena bir durum nasıl özür dilediyse. Esas bomba, düşerken hiç tanımadığınız bayanın yanlış noktalarına tutunabiliyorsunuz.

Vışşş diye içinizden efekt çıkıyor o anda. Mesela ben otobüste yine bir ani frenle kızın göğüs bölgesine istemsiz tutunmuştum.

Hiç tavsiye etmem, çantayı yedim kafaya. Kulaklarımda çizgi filmlerdeki "honk! hoonk" efektini duymuştum. Her ne kadar "Eheh, düşmesinler diye şeettim" diyerek kıvırmaya çalışılsa da, kafaya çantayı yemek an meselesidir.



