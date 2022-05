Bayram mesajına göre karakter analizi

HER bayram mesajlardan kişilik analizi yapar olduk.

Teknolojiyle beraber bayram kutlamaları da ev telefonuyla aramaktan, kısa mesaj atmaya doğru gitti. Kısa mesajlar ise biçim biçim, renk renk adeta.

Nasıl mı? İşte böyle.

İNTERNETTEN şöyle afilli bir şeyler bulurum:

Her bayram büyük sevinçle mesaj araştırması yapan, oldukça araştırmacı bir o kadar da duygusal kişidir. Üstüne gitmemeliyiz. İyi insanlardır aslında. Üzmeyelim.

BAYRAM gelmiş neyime, seni özledim be!

Her fırsatı sevdiği insana ulaşmak için kullanan bu kişi için işler oldukça zordur. Tüm belirli günler ve haftalara hakimdir. Kurban bayramında attığı mesajın aynısını kabotaj bayramında da atma ihtimali olan, ısrarcı bir kişidir.

KENDİ şiirimi kendim yazarım ki:

Olmak istediği ama olamadığı edebiyatçı yönünü, böyle günler olmasa gösteremeyecek, içine kapanık kişinin durumu da oldukça içler acısıdır. Bayramdan bayrama özlü sözlerle harmanlanmış tebrik mesajlarını özenle hazırlar. Desteklenmesi gerekir.

BU mesajı tüm eski sevgililere atayım, kim dönerse artık:

Her fırsatı ekmeğe dönüştüren, çapkınlığı meslek edinmiş bu kişinin sorunu nedir bilinmez. Ara ara çok yalnızım tribine girse de yalnızlığı 3 bilemedin 4 gün sürer. O da ona yeter zaten. Çünkü özünde çok yalnızdır. "Çok kadın hiç kadındır" demişler zamanında.

TÜM rehbere gidecek mütevazı cümleler işimi görür:

Bayram kutlamayı görev bilinciyle yerine getiren, hizmet sektöründe çalışsa çok başarılı olacak kişidir. Her bayram yapılması gereken işlerden biri de toplu bir mesajla eşin dostun gönlünü almak, bu yaptığından da küçük bir gurur duymaktır.

KÜÇÜK şakalarla bayram tadınız ben olacağım:

Bu kişinin bayram, eş, dost, tanıdık pek umrunda değildir.

Küçük şakalar ya da birtakım trollükler yaparak mesaj trafiğinin yüksek olduğu bu günleri değerlendirir. Zaten hayata geliş amacı trollük yapmaktır.

ŞÖYLE güzel bir resim yollasam da işimi görür aslında:

Teyze ruhludur. Arka planda güller, şekerler konsepte ne uygunsa yollamaktan çekinmez hatta bu yaptığını çok hoş bir jest olarak düşünür. Hoş insanlardır aslında.

YA DA şöyle hareketli bir MMS atsam çok havalı olmaz mıyım?

Resimli tebrik mesajı atan teyzenin bir yakını olması kuvvetle muhtemeldir. Bir tık daha öne geçip hareketli bayram mesajını göndermeyi öğrenmiş ve gün yaptığı grupta havasına hava katmıştır.

SONUNA adımı soyadımı eklemezsem kim bilecek benim olduğumu?:

Bu kişinin isminin önüne gelebilecek bir titri de olması gerekir. Avukat, diş hekimi gibi.

Yazdığı mesajın sonuna titriyle isim ve soy ismini eklediğinde görev başarıyla tamamlanmış olur. Karizmatik tavrını her bayram böyle mesajlarla tamamlar.



KAYINVALİDE

BİR kayınvalidenin 3 damadı varmış. Onları test etmek istemiş. Bir gün en büyük damadıyla deniz kenarına gitmiş ve kendisini sulara bırakmış. Bir yandan da "Boğuluyorum" diye feryat ediyormuş. Büyük damat atlamış denize ve kaynanasını kurtarmış.

Ertesi gün kapısında bir Renault Laguna, üzerinde bir not: "Sevgili damadım hayatımı kurtardın. Teşekkürler...

Kayınvaliden." İki üç gün sonra ortanca damadıyla deniz kenarına gitmiş. Aynı şeyi denemiş. Ortanca damat da kayınvalidesini kurtarınca, ona da bir araba hediye etmiş.

Üzerine de benzer bir not iliştirmiş:

"Sevgili damadım hayatımı kurtardın.

Kayınvaliden…" Son deneme küçük damatla… Kayınvalide denize atlamış; ayağı yerden kesilince "Boğuluyorum" diye feryat etmeye başlamış.

Küçük damat, başını çevirip bakmamış bile.

Kadın boğulmuş. Ertesi gün küçük damadın kapısının önünde bir Ferrari ve üzerinde bir not: "Sevgili damadım hayatımı kurtardın.

Kayınpederin."



PAZARLIK PAYI

KAYSERİLİ bir adam; oğlunun yüzünde üzgün bir ifadeyle okuldan geldiğini görünce sormuş: Hayırdır oğlum ne oldu?

Oğlan:

- Babacığım matematik sözlüsünden zayıf aldım.

- Neden?

- Öğretmen "İki kere iki kaç eder?" diye sordu. Ben de "altı eder" dedim.

- Eee oğlum biz bunları senle konuştuk.

Ben sana anlatmıştım; iki kere iki dört eder. Hadi bilemedin en fazla beş eder. Altı nereden çıktı?..

- Ben de biliyorum iki kere ikinin dört ettiğini, pazarlık payı bıraktım, ondan altı eder dedim!



BAYRAM TADINDA ALKIŞLIYORUM

BİR alkış da, vejeteryan olduğunu restoranda garsona "Bana etsiz bir şeyler öner, çünkü lezbiyenim" sözleriyle anlatmaya çalışan ailemizin güzel amcasına gelsin.

İŞYERİNİN bahçesinde sohbet ederken, gözümüz bahçe tellerine ters asılmış yazıya takılıyor. Yazının ön tarafını görmek mümkün olmayınca bir arkadaştan parlak fikir gecikmiyor. Birisi cep telefonunu tellerin arasından dışarı uzatıp yazının ön yüzünün resmini çekiyor.

Hepimiz merakla çıkan fotoğrafa bakıyoruz:

"Fotoğraf çekmek yasaktır."

ÜNİVERSİTENİN coğrafya bölümü binasının bekçisi ve bir profesör kadar konuya hakim Hüseyin abimiz, gece olan ufak çaplı depremi bize anlatıyor: "Gece sallanmaya başladık, benim hatun fırladı Hüseyin diye bağırarak. Yat dedim hatuna, tektonik hareketler bunlar..."

ANNEMİN telefon defterinden... Aynen yazıyorum:

"Pedik, ebeşyolu kökrü sol dön, itfayenin ordan no 29 PEDİK HOSPİTİK, 254 ... ..."

Türkçe meali; "Pendik-E5 yolu, köprüden sola dön... Pendik Hospital, Tel: 254 ... ..."

ARABAMIN içerisinde oturuyorum. Trafik polisi camı tıklatıyor, "Ehliyet lütfen" diyor. "Park halindeyim, ehliyetimi görmeye hakkınız yok" diyorum. "Sadece isminize bakacaktım, sizin de kırıcı olmanıza gerek yok" diye cevap veriyor. Yurdum polisi de çok kırılgan canım...



SEÇENEK

Havayollarında yemek servisi zamanı. Hostes en öndeki adama kibarca gülümseyerek sordu:

- Yemek ister misiniz efendim?

Kendini lokantada zanneden yolcu servis masasına baktı:

- Seçeneklerim neler?

Hostes yine kibarca gülümseyerek seçenekleri sundu:

- Evet veya hayır.



ÇİŞŞ

Bir gün Hitler, yardımcıları ile Manş denizinin kıyısına geldiğinde, "Denizi kurutup tankları karşıya geçirmek" gibi müthiş bir fikir gelir aklına...

Ve hemen emir verir. Tüm Alman ordusu denize girecek ve denizin suyunu içip bitirecek...

Hitler emir verdi mi akan sular durur.. Eline kaşık, kepçe, maşrapa alan tüm asker denize girer ve komutan emri verir:

"Bir iki üç iç. Bir iki üç iç.

Bir iki üç iç." Bu komutla askerler bütün gün deniz suyunu içerler ve gece olunca istirahate çekilirler.

Bir hafta sonra müthiş planının ne halde olduğunu görmek üzere Hitler deniz kenarına gelir. Bakar ki denizde bir litre bile eksilme yok.. Tam dönüp komutanlarına bağıracağı sırada karşı sahillerden bir ses duyar:

"Bir iki üç çişşşşş. Bir iki üç çişşşşşş. Bir iki üç çişşşşşş.."



KOL KOLA

Erkek ahtapot eğildi, hafif bir sesle dişi ahtapotun kulağına fısıldadı:

- Ne güzel bir gece değil mi sevgilim?...Mehtap, yıldızlar, sen, ben...Ve bu güzel gecede seninle ikimiz böyle kol kola, kol kola, kol kola, kol kola, kol kola, kol kola, kol kola, kol kola, kol kola dolaşıyoruz...



ASLAN

Bir gün aslan ile boğa bara gitmişler.

Bir iki tek attıktan sonra aslan müsaade istemiş.

Boğa bununla dalga geçmiş:

- Koskoca aslansın, ormanlar kralısın. Saat daha sekiz. Hiç yakışır mı sana kılıbıklık...

Aslan kükremiş:

- Eee beni evde bir aslan bekliyor, seninki gibi bir inek değil...