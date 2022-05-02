Bayramı bayram yapan şeyler

İNSANLARIN yalnızca tatil olacak diye sevinmediği bayramlar, bayramlarımız...

BAYRAM sabahı erkenden uyanıp, o günün diğer bütün günlerden farklı olduğunu bilmek.

SADECE o bayram için alınmış olan bayramlıkları giyerken mis gibi yeni kokusunu burnuna çekmek.

BAYRAM için alınan, hayallerimiz kadar parlak yanan ışıklı ayakkabıları giymek.

BABAYLA beraber gidilen bayram namazları.

KAHVALTIDAN sonra, o bayramın ilk harçlığını annenden ve babandan almak.

AİLECE, uzun zamandır yapamadığınız o kahvaltıyı yapmak. Annenin ve babanın ilk defa bir yere yetişmeye çalışmadığını görmek.

KURBAN Bayramı'nda, kurban pazarından alınan koça büyük bir sevgi beslemek. O kesilmesin diye elinden geleni yapmak.

AKRABA ziyaretlerini gerçekleştirmek. Uzun süredir görmediğin, özlediğin insanları görmek. Ama bu ziyareti fazla uzun tutmamak.

O ziyaretlerde, cevizli ev baklavasına doymak.

EĞER o ziyaretler uzun tutulursa, halının deseni arasında, adeta kara deliğe düşmüşçesine kaybolmak.

SONRA arkadaşlarla buluşup, şeker toplamaya ya da oyun oynamaya gitmek.

FAZLA şeker yemekten hafif karın ağrısı çekmek ama hala yemek istemek.

ŞEKER toplamaya gittiğinde, "İstediğiniz kadar alabilirsiniz çocuklar" diyen, tatlı komşu teyze...

ŞEKER toplamak için gidilen evde harçlık verilmesi.

TOPLADIĞIMIZ harçlıkları; torpile, kız kaçırana, fişeğe yatırmak.

BOYUNDAN büyük takım elbise giydirilen çocuklar.

UZAKLARDA oturan genç dayının bayram ziyareti için size gelmesi.

LUNAPARKA gitmek. Akşama kadar orada hiç sıkılmadan eğlenmek.

BİR sene yetecek kadar şekere sahip olmak.

KUZENLERLE yapılan gece gezmeleri.

EN sonunda büyük bir mutlulukla tertemiz çarşafa uzanıp rahat mı rahat bir uyku çekmek.

MUTLU bayramlar...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

17. Yüzyıl Almanyası'nda ilaç olarak kullanılan kolonya, Osmanlı'ya geldiği tarihten itibaren Türk ikram kültürünün vazgeçilmez öğelerinden biri oldu.

Misafirliklerde ikram edilmesinin ise çok tatlı bir hikayesi var. Kolonya, Osmanlı'ya ilk geldiğinde oldukça pahalı bir ürün olduğu için insanlar evine gelen misafirlere kolonya ikram ederek onlara ne kadar değer verdiklerini gösterirmiş.

Bayramlarda da evin küçüğünün gelen misafirlere kolonya ikram etmesi yanında da ağızlar tatlansın diye servis ettiği şekerler, bayram ziyaretlerinin olmazsa olmazı.



TESPİTLİ YORUM

Bayramda küslük olmaz, fazla kilolarınızla barışın.





ALKIŞLIYORUM

BAYRAMDA akraba ziyaretlerinde büyükler öyle sorular soruyor ki iş görüşmesine mi geldim, bayram ziyaretine mi geldim, kafam karışıyor. Mülakat stresi yaşamamak için akrabalarımı ziyaret etmeyeceğim.

@efsangelo UZUN süre kalan misafir için eve mancınık sistemi kuruyorum. 5 saat izin var, 5'i 1 geçe gözüme gelmez alayını fırlatıyorum fiççuuuu!