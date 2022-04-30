EVET, şu dengesiz bahar havalarını atlatacağımızı sanıyorum.
Yavaş yavaş yaz mevsimine göz kırpıyoruz. Kimileri oturmuş elinde takvim ile tatil günlerini hesaplamaya başladı bile. Ama yaz ayında çalıştığınız günlerde eğer ofisinizde merkezi klima sisteminiz yoksa, işte o zaman yaz ayları için ofiste klima savaşları başlayacak demektir.
Belediye otobüsünde yaşanan "Camı açabilir miyiz?" ve hemen akabinde gelen "Oğlum şu camı kapatır mısın?
Donduk!" diyaloglarının işyerinde yaşanan versiyonudur.
İşyerinde insanlar birbirlerini tanıdıkları ya da en azından birbirlerini görmüşlükleri olduğu için, bu kavganın geyiğe yakınsaması, iş arkadaşlığının seviyesi ile doğru, ast-üst ilişkisi ile ters orantılıdır. Bu savaşta genelde kazananlar klimayı kapatmak isteyen bayanlar olur; zira konuşma ve ısrar edebilme kapasiteleri yüksek olan bayanlar, kabullenmeye eğilimli erkeklere her zaman üstün gelmiş ve istediklerini yaptırmışlardır.
Klima savaşlarının, yaz aylarında hava sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde yaşanması, klimanın soğuk hava üfler konumda bulunması ve ofisin kapalı bir yer olduğu önceden kabul edilmiş ve yukarıdaki tanım ve diyalog buna göre oluşturulmuştur.
Plaza insanının erkek olanı plaza insanı olmanın gereği kravat takar ve ceket giyer ağustos sıcağında. Ama aynı plazanın kadını ise mini etek ve ince bir bluz giymek durumundadır.
Hal böyleyken zavallı plaza erkeği ter içinde kalıp ruhunu teslim ederken, plaza kadınımız hafif bir sıcaklık hissetmeye başlar bünyesinde. Derken savaş başlar ve olaylar gelişir..
Sadece kadınlarla erkekler arasında değil kadınlarla kadınlar, erkeklerle erkekler arasında da sık sık yaşanıyor bu savaşlardan.
- Sırtım dondu Ahmet Bey, şu klimanın off tuşuna dokunuverseniz.
- Giyinin siz de be, ne kapatması hava 40 derece.
- Pardon! O 'giyin ve be'nin bana karşı kurduğunuz bir cümlede yer alması ilginç geldi.
Şaşırdınız galiba.
- Yoo, asıl şaşıran sizsiniz.
Bak biz takım elbiseyleyiz burda.
Ama sizler, incecik olduğunuz halde hala bıdı bıdı...
- Yaa, o halde ben sizin takım elbisenizi üstünüzde parça parça edeyim de serinleyiverin Ahmet Bey'cim...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Şarık Tara ve Sadi Gülçelik tarafından kurulan Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerinden biri olan ENKA'nın açılımı "Enişte – Kayınbirader" kelimelerinin kısaltılmışı.
TESPİTLİ YORUM
Elektrik kesikken lambanın düğmesiyle oynadıktan sonra "Lan şimdi düğme açık mı kaldı kapalı mı?" diye düşünmekten beynim alev topuna döndü.
NE KADAR OLDU?
Rahmetli Müslüm Gürses, ilk cep telefonunu aldığında "Şebeke yok" diyen arkadaşına "Benim şebekeyle, örgütle işim olmaz kardeşim" diyeli
19 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
@ferhat_basutcu AZ önce Diyarbakırlı yurt kantincimiz bana "Bursaliysen?" dedi. "Yok Batmanlıyım" dedim. "Yoğ yoğ" dedi, "Bursaliysen." "Yok abi valla Batmanlıyım" dedim.
Sinirlendi, diyor ki "Kardeşim burs burs, burs aliysen." Hahahhahahaa
Klima savaşı
EVET, şu dengesiz bahar havalarını atlatacağımızı sanıyorum.
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