İNSANIN kendini daha bir yaşlı hissetmesine yol açan durumdur. Ertesi yıl çocuğu da oldu mu, oooh mis hemen evde kalmış muamelesi yapılır. Dedikodu seven, sizin yolunuzu bekleyen sinsi mahalle teyzeleri tarafından görüldüğü anda konusu açılır.
- Kııız senin filanca evlenmiş, kızı olmuş, sen ne zaman evlencen, bak yaş da geçiyor.
- Iıı şey kısmet işleri yaa bunlar, aceleye de gelmez zaten.
Yani toplum baskısıyla da birleşince dadından yenmeyen hede hüdede gaydırıguppak bir şeydir... İyice evde kalmış moduna sokarlar sizi. "Evlenince ne olacaksa sanki" dersin. Evlisindir ya da bekarsındır. İkisinin de artısı ve eksisi vardır, koştur koştur evlenmenin bir mantığı yok, kısmet bu işler.
Anne: Habibe teyzen geçen beni aradı. Torunu olmuş, bir mutlu bir mutlu.
Erkek evlat: Eee anne.
Anne: Bir torun sevemeden bu dünyadan göçecem.
Erkek evlat: Anne daha dur yaa.
Anne: Sen bir kız bul evlen, sonra gezer tozarsınız. Ooo ben çoktan göçerim.
Erkek evlat: Töbe anne ya töbee.
Onlar patır patır evlendikçe ve sen onların o süreçteki o şapşal ve sinirli, gergin hallerine şahit oldukça çevrendeki herkesin üzerinde uyguladığı baskıya rağmen, insanı inatla evlilik kavramından soğutan durum.
Eğer yaşınız genç ise size göre, hayatı sorgulamanıza sebep olur. Şöyle ki siz okumuş işe girmiş 'Artık kendi paramı kazanıyorum' falan diye mutlu ve gururlu olursunuz. Sonra bir bakmışsınız patır patır evleniyorlar. 'Durun be yahu ne işiniz var?' dersiniz, 'Daha yeni işe girdimdi.' 'Şimdi size altın mı takacağım, hediye mi alacağım' dersiniz onlar, 'Aman canım ne gerek var' dese de olmaz, gayet gerek olur, sonra siz 'Ben bunlara altın, hediye almak için mi okudum!' diye kendinizi sorgularsınız, evet aynen böyle dostlar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2017 yılında Minnesota'da 20 yaşındaki bir kadın, Youtube videosu için 22 yaşındaki sevgilisinin kafasına ansiklopediyle vurarak hayatını kaybetmesine sebep olmuştur.
Ardından da 6 ay hapis cezası almıştır.
TESPİTLİ YORUM
Kadınların para harcamasına beyin dalgaları neden oluyormuş!
Alışveriş için "beyin dalgaları" yetmez, "bey"in parası lazım.
NE KADAR OLDU?
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati'yi öldüren dizi oyuncusu, Memati'yi öldürdüğü gerekçesiyle dövülerek hastanelik olalı 8 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
Doğum günümde kocama istediğim hediye için, "Hem kullanabileceğim hem de kapının önünde bulacağım ağır bir şey olsun" derken araba kastetmiştim, 15 kiloluk ayçiçek yağı tenekesi değil!
Yaşıtlarının evlenmesi
İNSANIN kendini daha bir yaşlı hissetmesine yol açan durumdur. Ertesi yıl çocuğu da oldu mu, oooh mis hemen evde kalmış muamelesi yapılır. Dedikodu seven, sizin yolunuzu bekleyen sinsi mahalle teyzeleri tarafından görüldüğü anda konusu açılır.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Park sorunu olan kadınlar 27 Nisan 2022, Çarşamba İTALYAN Corriere della Sera Gazetesi'nde yayımlanan habere göre; Ruhr Üniversitesi'nde görev yapan bilim adamları,...
- Ya kuyruklu olsaydık 26 Nisan 2022, Salı ÖZELLİKLE erkekler arasında 'Kimin kuyruğu daha büyük' konulu gereksiz abuk tartışmalar yaşanabilirdi. Kuyruk...
- Çocukken nefret ettiklerimiz 25 Nisan 2022, Pazartesi ERKEN yatmak zorunda olmak. MAKAS alırken yanağınızı koparan insanlar. 'ANNENİ mi yoksa babanı mı daha çok...
- Yurt şakaları 24 Nisan 2022, Pazar GENELDE öğrenci olma dışında hiçbir ortak yönü olmayan insanların bir arada yaşamaya kasması hali. Bazen çok eğlenceli...
- İcat edilmesi beklenenler 23 Nisan 2022, Cumartesi HALA icat edilmeyen ama icat edilmesini beklediğimiz bazı şeyler vardır. Bir araştırdık bakalım ortaya mizahi yönden...