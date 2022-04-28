Yaşıtlarının evlenmesi

İNSANIN kendini daha bir yaşlı hissetmesine yol açan durumdur. Ertesi yıl çocuğu da oldu mu, oooh mis hemen evde kalmış muamelesi yapılır. Dedikodu seven, sizin yolunuzu bekleyen sinsi mahalle teyzeleri tarafından görüldüğü anda konusu açılır.

- Kııız senin filanca evlenmiş, kızı olmuş, sen ne zaman evlencen, bak yaş da geçiyor.

- Iıı şey kısmet işleri yaa bunlar, aceleye de gelmez zaten.

Yani toplum baskısıyla da birleşince dadından yenmeyen hede hüdede gaydırıguppak bir şeydir... İyice evde kalmış moduna sokarlar sizi. "Evlenince ne olacaksa sanki" dersin. Evlisindir ya da bekarsındır. İkisinin de artısı ve eksisi vardır, koştur koştur evlenmenin bir mantığı yok, kısmet bu işler.

Anne: Habibe teyzen geçen beni aradı. Torunu olmuş, bir mutlu bir mutlu.

Erkek evlat: Eee anne.

Anne: Bir torun sevemeden bu dünyadan göçecem.

Erkek evlat: Anne daha dur yaa.

Anne: Sen bir kız bul evlen, sonra gezer tozarsınız. Ooo ben çoktan göçerim.

Erkek evlat: Töbe anne ya töbee.

Onlar patır patır evlendikçe ve sen onların o süreçteki o şapşal ve sinirli, gergin hallerine şahit oldukça çevrendeki herkesin üzerinde uyguladığı baskıya rağmen, insanı inatla evlilik kavramından soğutan durum.

Eğer yaşınız genç ise size göre, hayatı sorgulamanıza sebep olur. Şöyle ki siz okumuş işe girmiş 'Artık kendi paramı kazanıyorum' falan diye mutlu ve gururlu olursunuz. Sonra bir bakmışsınız patır patır evleniyorlar. 'Durun be yahu ne işiniz var?' dersiniz, 'Daha yeni işe girdimdi.' 'Şimdi size altın mı takacağım, hediye mi alacağım' dersiniz onlar, 'Aman canım ne gerek var' dese de olmaz, gayet gerek olur, sonra siz 'Ben bunlara altın, hediye almak için mi okudum!' diye kendinizi sorgularsınız, evet aynen böyle dostlar.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

2017 yılında Minnesota'da 20 yaşındaki bir kadın, Youtube videosu için 22 yaşındaki sevgilisinin kafasına ansiklopediyle vurarak hayatını kaybetmesine sebep olmuştur.

Ardından da 6 ay hapis cezası almıştır.



TESPİTLİ YORUM

Kadınların para harcamasına beyin dalgaları neden oluyormuş!

Alışveriş için "beyin dalgaları" yetmez, "bey"in parası lazım.



NE KADAR OLDU?

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati'yi öldüren dizi oyuncusu, Memati'yi öldürdüğü gerekçesiyle dövülerek hastanelik olalı 8 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Doğum günümde kocama istediğim hediye için, "Hem kullanabileceğim hem de kapının önünde bulacağım ağır bir şey olsun" derken araba kastetmiştim, 15 kiloluk ayçiçek yağı tenekesi değil!