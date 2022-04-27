Park sorunu olan kadınlar

İTALYAN Corriere della Sera Gazetesi'nde yayımlanan habere göre; Ruhr Üniversitesi'nde görev yapan bilim adamları, 33'ü kadın 66 kişiden bir otomobili dar bir alana park etmelerini istedi.

Kadın sürücülerin, park etmesinin erkeklerden 20 saniye daha fazla sürdüğünü gözlemleyen bilim adamları, bunun erkeklerin daha hızlı olmalarından değil, hareketlerinde daha kesin ve "berrak" olmalarından kaynaklandığını kaydetti.

Habere göre, İngiltere'de bulunan Sürücülük Standartları Ajansı'nın verileri de araştırma sonuçlarını doğrular nitelikte. Geçen yıl ehliyet sınavını geçemeyen 170 bin İngiliz kadından 55 bininin başarısızlığının nedeni park ederken yaptıkları hatalar; sınavda ancak 21'inci denemesinde başarılı olan bir kadın da bunun en iyi örneği.

Yine aynı verilere göre, ehliyet sınavında başarılı olan erkeklerin oranı yüzde 50,7 iken, kadınlarda bu oran yüzde 44,1.

Peki sokaktaki adam bu bilim adamları gibi mi düşünüyor?

Tabii ki hayır.

Mesela bir taksici abime bunu sordum. Cevabı aynen:

"Şimdi abicim araba kullanmanın, kadınlara bahşedilmemiş bir yetenek olduğunun en önemli göstergesidir.

Bakın araştırma yapmışlar abicim, trafikte en az kaza yapanlar kadın sürücülermiş.

Heee! Şimdi diyeceksin abi sen kendinle çelişiyorsun.

Yok be abi daha bitmedi bir dinle. Ya peki en çok kaza yaptıranlar kimlermiş. Tabii ki abicim kadınlar. Sen trafikte hiç iki kadın kaza yapmış polis beklerken gördün mü?

Görmezsiin. Çünkü onlar bize çarpar." Eee sadece bu konuyu erkeklere sormayalım dedik.

Bir kadın sürücü arkadaşımıza sorduk. Cevap: "Valla bir kadın olarak park etmenin ve geri geri gidebilmenin ustası olduğumu düşünüyorum.

Kadınların park etme sorunu var, var da sanki erkeklerin yok! Benim iki hamlede girdiğim yere bir adam tam 9'uncuda park edebildi. Kadınlarınki göze batıyor tabii."



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Titanic'in enkazını isterseniz ziyaret edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Ama tabii sadece 150 bin 129 dolarcığınız varsa!

Çok istiyorsanız ve 'N'olucak canım, biriktiririm!' diyorsanız, acele etmeniz lazım...

Çünkü uzmanların yeni keşfettiği 'Halomonas Titanicae' adlı bir bakteri gemi enkazını yiyip bitiriyor. Bilim adamlarına göre, 20 yıl içerisinde Titanik'ten geriye bir şey kalmayacak.



TESPİTLİ YORUM

Prensip olarak sağlam bir kazık yemedikçe arkadaşlarımın uyarılarını ciddiye almıyorum, ille o kazık yenecek.



NE KADAR OLDU?

Paderborn Hayvanat Bahçesi'nde kabız olan file 22 paket müshil içirip arkasına geçen bakıcı, dev pisliğin altında can vereli 22 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Babamla beraber gittiğimiz düğünde düğün sahibi babama "Eee artık sıra sizin ailede" diyor.

Babam da "Yok biraderim, ben bir daha evlenmem" diyor. Benden tamamen ümidi kestiğini mi ima etti acaba, yoksa ben mi kötü kalpliyim?