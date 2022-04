Ya kuyruklu olsaydık

ÖZELLİKLE erkekler arasında 'Kimin kuyruğu daha büyük' konulu gereksiz abuk tartışmalar yaşanabilirdi. Kuyruk mevzusundan kavgalar olup, 3. sayfa haberlerine "KUYRUK DAVASI" şeklinde manşet olurdu.

Muhtemelen de dövüşürken silah olarak kuyruk kullanılırdı.

YİNE erkekler kuyruklarını tuttukları takımın rengine boyayıp tribünlerde şov yapabilirdi. Düşünsenize sarıkırmızı, sarı-lacivert, siyah-beyaz ve bordo-mavi gibi kuyruklar dolaşıyor ortada.

EĞER tavşan kuyruğu gibi olsaydı pantolonlarda potluk olurdu. At kuyruğu gibi olsaydı, "Erkek adam kuyruğunu örmez!" çatışması yaşanırdı.

HER gün en az 25-30 kişi, "Lan ne kuyruğuma basıyorsun dallama!" temalı tartışmalarda hastanelik olurdu.

ÖNÜNDE yürüyen kadının kuyruğunu çekme şeklinde bir taciz türü olurdu.

Bu ülkede upuzun saçlı kızın yanından geçerken saçını çeken erkekler varsa, bunun olmaması imkansız. Kadınlar, kuyruklarını türlü aromatik yağlara bandırıp, diri ve güzel kalmalarını sağlayabilir, bu şekilde egolarını doyurabilirlerdi. Ayrıca kuyruklarına takmak üzere aldıkları değişik pırlanta takılara yığınla para dökerlerdi.

KADINLARIN kuyruk kılı dert olurdu. Korkarım kadınlar kuyruklarına da ağda yaptırırlardı (düşündükçe o kılsız upuzun kuyruğu içim tuhaf oluyor). İş böyle olunca kuaförler yine voleyi vururdu.

KADININ kuyruğunun ne kadarının görüneceği sorun olurdu. Kuyrukluk takanlarla takmayanlar birbirine girerdi, kuyrukluğa özgürlük istenirdi.

Feministler kuyrukluğun kadını küçük düşürdüğünü söylerlerdi.

KUYRUĞUN tabii ki hayatı zorlaştıracak şeyleri de olurdu.

Düşünsenize otobüstesiniz.

- Kaptaaaaan!!! Orta kapııı!

Kuyruk sıkıştı da abi.

Toplu taşıma araçlarında tüm koltuk ve oturakların arkası delik olurdu, kuyruk sokumu rahatsızlıkları olmazdı.

MESELA iş hayatında da bu çok önemli bir yer alırdı. Patronun etrafında yalakalık yapanları kuyruk sallayacaklarından daha kolay anlardık.

ATASÖZLERI konusunda kuyruk acısı deyimi mecazi anlamını kaybeder, düz bir anlatım olurdu.

ORTAYA kuyruk ile ilgili hastalıklar çıkar ve hastanelerde "Kuyruk Hastalıkları Anabilim Dalı" açılırdı. En sonunda da kuyruk kestirme moda olurdu bir dönem ve cerrahlar köşeyi dönerdi.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Margherita pizzanın adı bir kraliçeden geliyor.

Kral 1. Umberto ve Kraliçe Margherita, Napoli'yi ziyaret ettiklerinde, süslü yemeklerinden bir değişiklik istediler ve o zamanlar fakirlerin yemeği olan bu pizzayı istediler. Kraliçe, mozzarellalı pizzayı o kadar çok sevdi ki, sonunda bu pizzaya onun adı verildi!



TESPİTLİ YORUM

@littlekene Her Karadenizli eşit Karadenizli değildir. Mesela bir Trabzonlu bir Samsunlu'dan daha Karadenizli'dir.

Fakat Rizeli bir arkadaşının yanında Karadenizliliği düşer. Buna "haçan eğrisi" denir.



NE KADAR OLDU?

Yunanistan'da amatör bir futbol takımı sponsor bulmakta zorlanınca iki genelev ile anlaşarak maçlara pembe formayla çıkalı 9 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

YEĞENİMİN elindeki bardağı devirmesi üzerine "Kime çekti bu çocuk, nasıl dikkatsiz" diye söylenen canım yengem...

Hadi iki yıl önce muslukları açık unutup evinin su bastığını unuttuk ama geçen yıl mutfağında çıkardığın yangın hala hatırımızda!