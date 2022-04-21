Erkekler neden ağlar?

ASLINDA Nazan Öncel'in şarkısıdır. "Erkekler de yanar hem de nasıl yanar" sadece yanar yerine ağlar koydum.

Evet erkekler ağlamaz mı ağlar tabii ki. Nedir yani? Erkek üzülmez mi? Üzülse de belli etmemek gayesinde mi olmalıdır?

Kimseyi umursamadan hissettiklerini dökemez mi ortaya, bakmak istemeyenler bakmasın ağlayan bir erkeğe, ağlamak bir erkeği daha az erkek yapmaktansa daha çok insan yapar kanımca. Bakalım erkekler neden ağlıyormuş.

Tabii ki kadınlar gibi erkekler de soğan soyarken ağlayabiliyor.

Bir erkeği ağlarken görebileceğiniz en yaygın yer sünnet olurkendir.

Beş sene para biriktirip aldığı arabasını çaldırmak...

Kasasının anahtarını kaybetmek...

Cüzdanını kaybetmek.

Yediği dayaktan sonra kuvvetle ihtimal ağlarlar.

Tuttuğu takım şampiyon olduğunda sevinç gözyaşları...

Tuttuğu takım mağlup geldiğinde...

Küçükken ve şımarıksa istediği şeyin alınmaması...

Bir sabah kalktığında taranacak saçı kalmadığını fark etmesi...

Bir gün gidilecek bir işi kalmadığını fark etmesi...

Rol icabı. Artist olmak yetenek ister.

Yarışmadan elenmek.

Yanlışlıkla burun kıllarından birinin koparması.

Karısının dırdırı...

Gözüne toz kaçmıştır...

Ayak baş parmağını sehpaya vurması.

Basur acısı.

Böbrek taşı düşürme.

Topun belden aşağısına çarpması.

Bir şeylere aşırı sinirlenip de o siniri bir yerden çıkaramamış olmak.

Haksızlığa uğradığında elinden bir şey gelmeyip hırs yapması. Bir nevi içinde patlama durumu yani.

Yeni doğmuş olması olabilir. Bildiğim kadarıyla yeni doğanların hepsi ağlıyor, hatta ağlatılıyor. Gazı da olabilir.

"Erkek" kelimesi belirli bir yaşı belirtmiyor sonuçta.

Diş ağrısı.

Tabii bunlar görünen tarafı, esas bunların dışında, tuvalette yastığın altında, gizli bir yerde ağladığı anlar vardır. Kuvvetle muhtemel bir kadının terk etmesi, aldatılma ve sevdiklerini kaybettiklerinde ağlarlar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyadaki fotokopi makinelerinde meydana gelen arızaların yüzde 23'ünün makinelerin üzerine oturarak kendi popolarının fotokopisini çekmek isteyen insanlardan kaynaklanıyor.

TESPİTLİ YORUM

@omerdemircrypto Kadınlar için gelin hamamı varsa, erkekler için de damat halı sahası olmalı. Çünkü bir erkeğin karakteri halı saha maçında belli olur.

Defansa yardıma gelen adam merhametlidir, karakterlidir.

Sürekli ileride top bekleyen, kılını kıpırdatmayan adam egoludur, evliliği yürütemez...

NE KADAR OLDU?

Macar bilim adamları tarafından kuşların yol haritası belirlenmesi amacıyla çip takılan leylek, 2600 kilometre uçtuktan sonra Mersin'de avcılar tarafından vurulalı 6 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

@lezgigibi Annem biraz kilolu. Ders alsın diye "Ağır Yaşamlar" açıyorum, diyon ki; görüyorsun di mi şişman annesine oğlu nasıl bakıyor.