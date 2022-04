Ömrümüz nasıl geçiyor-2

ÖMRÜMÜZDE yaklaşık 300.000 kere sesli şekilde gülüyoruz...

Günde 10 kez, bizi okuyanlarda bu rakamın 15 olduğunu duyduk.

ÖMRÜMÜZDE yaklaşık 180.000 kilometre yol yürüyoruz...

Yani dünyayı 4 kez turlayacak kadar.

ÖMRÜMÜZÜN yüzde 90'ını kapalı alanlarda harcıyoruz...

Bu da ortalama 80 yıl yaşarız varsayımından yola çıkarak 70 yıldan fazlası demek.

HER gece 4 ila 6 arası rüya görüyoruz, bu da yılda 2.000'e yakın rüya ediyor.

Her 5 rüyanın 4'ünü unutuyoruz tabii.

ÖMRÜMÜZ boyunca yaklaşık "Çok afedersiniz" 402.000 defa pırt yapıyoruz.

Her güne 14 tane düşüyormuş.

ÖMRÜMÜZÜN 14 gününü öpüşerek geçiriyormuşuz.

Buna da şükür.

ÖMRÜMÜZ boyunca 15.000 bardağa yakın çay içiyoruz.

Aslında veriler 12.000 kahve içtiğimizi söylüyordu ama biz onu Türkiye'ye uyarladık, çaktırmayın.

KADINLAR ömürlerinin yaklaşık 1 yılını ne giyeceklerine karar vermekle geçiriyor.

ERKEKLER ömürlerinin yaklaşık 1 yılını kadınlara bakarak geçiriyor.

Düşününce çok iyi rakam.

KADINLAR ömürlerinin 8 yılını alışverişle geçiriyor.

Ortalamaya vurunca her gün, günde bir saatten fazla zaman demek.

KADINLAR ömürlerinin 1.5 yılını saçlarını yaparak geçiriyor.

Bu 14.000 saatin içinde yıkama, kurutma, düzleştirme, kıvırma, kesme de var neyse ki.

ORTALAMA bir ofis çalışanı ömrünün 5 yılını bir masada oturarak geçiriyor.

Sanırım bizden bahsediliyor burada.

ÖMRÜMÜZ boyunca aşağı yukarı 2.000.000 kez küfrediyoruz.

Bu da günde 80-90 küfür demek, neyse çok da endişelenmeyin, küfretmek bünyeye faydalı da olabilir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de metrolarda turnike yoktur.

Ancak metroya biletsiz (kaçak) binen yolcu oranı yalnızca yüzde 2'dir.



TESPİTLİ YORUM

@cunozor 18-25 yaş aralığı gerçekten çok garip. Bazılarının ehliyeti yok, bazıları şirket yönetiyor.

Bazılarının hiç ilişkisi olmamış, bazılarının çocukları var.

Bazıları dünyayı geziyor, bazıları dışarı çıkarken ailesinden izin alıyor. Bu yaş aralığında her şey mümkün...



NE KADAR OLDU?

Sergen Yalçın ile yapılan röportajda, muhabirin "Kumar ve bahis oynama yaşı 12'ye düştü. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?" sorusuna;

"Almanya liginden uzak dursunlar, çok sürpriz çıkıyor" diyeli 12 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Yolda giderken gözlerime sözde iltifat etmek için "Naber yeşillik(!)" diye laf atan yurdum öküzü; marul tarlam olaydı da sen de orada otlayaduraydın, sonra seni değerin olan üç kuruşa sataydım ben, ne güzel olurdu!