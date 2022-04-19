Ömrümüz nasıl geçiyor-1

BİLSENİZ aklınız çıkar, işte "İnsan hayatı boyunca neyi ne kadar süre yapar?" sorusuna cevap niteliğinde bazı bilgiler:

Ömrümüzün 25 yılını uyuyarak harcıyoruz.

NEREDEYSE hayatımızın üçte biri!

Ömrümüzün 10 yıldan fazlasını çalışarak geçiriyoruz.

GÜNDE 8 saatten haftada 5 gün çalıştığımızı hesap ettik. (Evet, iyimseriz.)

Kadınlar hayatlarının 17 yılını kilo vermeye çalışarak geçiriyor.

SIRF rejime başlanılan pazartesileri saysanız bile yeter…

Ömrümüzün 9 yıldan fazlasını televizyon izleyerek geçiriyoruz.

BU konuda daha akıl alıcı Türkiye rakamları için gündelik yaşam alışkanlıkları listemize buyurun.

Daha da çılgını ömrümüzün 2 yılını reklamları izleyerek geçiriyoruz.

DİLİYORUZ ki bu rakam internetteki, sokaktaki, radyodaki tüm reklamları kapsıyordur, yoksa gerçek rakam çok daha korkunç!

Ömrümüzün 1 yıldan fazlasını temizliğe harcıyoruz.

KADINLARIN temizliğe harcadıkları zaman erkeklerin harcadıklarının yaklaşık 2 katı.

Ömrümüzün 2,5 yılını yemek yaparak geçiriyoruz.

ERKEK-kadın arasında iki kattan daha büyük bir uçurum var bu konuda.

Ömrümüzün 4 yıla yakınını yemek yiyerek harcıyoruz.

GÜNDE bir saatten fazla süre demek bu, ömür boyunca ortalama bir insan yaklaşık 35 ton yemek yiyormuş, afiyet bal şeker olsun tüm insanlığa.

Ömrümüzün yaklaşık 4.5 yılını araç kullanarak geçiriyoruz.

BU süre içinde aya 3 kez gidip gelecek yol yapıyormuşuz!

Ömrümüzün 3 ayını trafikte geçiriyoruz.

İSTANBUL'DA bu nereden baksan 6 ay ile 1 yıl arasındadır.

Ömrümüzün 1.5 yılını banyoda geçiriyoruz, 92 günü de tuvalette geçiyor.

ERKEKLER kadınlara göre tuvalette günde 4 dakika daha fazla zaman harcıyorlarmış.

Uyanık olduğumuz zamanların yüzde 70'ini dijital medya önünde geçiriyoruz.

HER zaman bekleriz.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Mirketler eğer sevdiğini başka biriyle birlikte görürse üzüntüden ölürlermiş.



TESPİTLİ YORUM

@YildizzTilbee Keşke arabalar portatif olup işi bitince katlanıp bir köşeye koyulsaydı otopark sorunu kalmazdı.



NE KADAR OLDU?

Antalya'da elektriklerin sık sık kesilmesi üzerine Güvenlik Mahallesi sakinleri imam Mevlüt A. ile birlikte "Elektrik duasına" çıkalı 21 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

EVDEKİ bakır kazanları tek tek kaybolan babaannem yataktan sesleniyor: "Kızım, kapıyı kilitledin mi?" "Evet babaanne" diye cevap veriyorum.

İçeriden kendi kendine mırıldandığını duyuyorum sonra. "Ha tamam. Biz de kazana dönmeyelim de..."