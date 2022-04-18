Tazminatsız son cümleler
Ellerine tutuşturulan ayrılış belgeleri olayı daha da dramatik hale getirir, atılanların iş etiği namına ısrarla işlerini tamamlamak için sarf ettikleri çaba gözleri yaşartır, insanın birçok şeyi sorgulamasına neden olur. Fakat bazen öyle komik durumlarla karşılaşılır ki işten çıkarılmadan önceki son sözler efsane olur.
- Heee. Ne oluyor yaaa, ne uyandırıyorsunuz beee...
- Patronun seninle bir konuşacağı varmış.
Şerefee Tanju abii, ulan ne iyi ettik bea!!
- Metin oğlum bak karşı odada bir hatun var, kim biliyor musun, patronun metresi ama kimseye söyleme ok?
- Tabii kanka, ne söylicem.
- Bana yapılan zammı arttırmazsanız istifa edicem.
- Kapıyı arkanızdan kapatır mısınız Hulki bey?
Hayatım, patronun kızı olman bu ilişkiye zarar vermez ki? Güven bana.
- Sayın müdürüm şu masada duran bibloyu görüyor musunuz?
- Evet Memduh bey?
- Size...!
- Patron gelmedi mi daha?
Saat kaç olmuş, hanımının çiftliği mi lan burası!
Ertesi gün:
- Eee merhaba, ben eleman ilanı için aramıştım?
Patron beni çağırmış.
Gidip geleyim bi.
Zam istemeye gidiyorum patrona.
Abi canıma tak etti ya.
İhtiyacım olmasa bir dakika durmam. 8 aydır aynı maaşla çalışıyok.
- Ühümmm.. Sen bi dakka odama gelsene.
- Başüstüne efendim.
Müdürün maaşını öğrendim.
Sen hala kadro bekle, ben portföyümü tamamlayayım dakika kalmam bu şirkette, müdür de uyusun daha.
- Geliyorum şimdi. (Bir müddet sonra) Müdür seni çağırıyor.
- Aman ne angarya verecek acaba. Geliyorum birazdan.
- Sanmam.
- Ne??
- Yok bir şey hadi sen bekletme.
- Bu Ahmet var ya.
- Hangi Ahmet.
- Lan patron Ahmet işte.
- Heee. Ne olmuş.
- Gaymiş.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1956 yılında bir sihirbazın eşini "kestiği" gösteriyi yayınlayan programın kadının ikiye bölünmesinin ardından bitmesi ile programı izleyen insanlar kadının gerçekten öldüğünü düşünerek korkulu anlar yaşamıştır. Gerçekteyse kadın oldukça iyiydi, sadece programın süresi dolmuştu.
TESPİTLİ YORUM
@kitapsizinbiri Orta Afrika Cumhuriyeti'nin adını acaba nasıl Orta Afrika koymuşlar.
Ülkeyi kurarken isim bulamamışlar da "Afrika'nın ortasındayız ülkenin adı Orta Afrika olsun" mu demişler böyle üşengeçlik var mı ya!
NE KADAR OLDU?
Adana'da bir genç, 1 Nisan şakası için belediye hoparlöründen öldüğünü anons ettirdikten sonra eve gelen taziyeler yüzünden anneannesi hastaneye kaldırılalı 6 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
@fuzefuze İŞ bitiyor eve geliyoruz yemek yiyoruz. 2 saat takılıp uyuyoruz sabah yine işe kalkıyoruz.
Bu mevzuyu düşündükçe fenalaşıyorum.
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