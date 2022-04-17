Burçcu kadınlar

BİRÇOK insan özellikle eskiden gazetenin burçlarını okuyup hayatlarına bakarlardı.

Özellikle kadınların fal merakı yüzünden astroloji onlar için çok merak uyandıran bir konudur.

Hava durumu tahminlerine inanmak ile aynıdır. Vatandaş "Yarın yağışlı görünüyor" dediğinde yanınıza şemsiye alırsınız ve o gün yağmur yağmazsa tüm gün o şemsiyeyi bir gerzek gibi neden taşıdığınıza kızarsınız.

Ya da tersi.

Sonuç olarak o tahminini yapar ve şemsiyeyi alıpalmamak sana kalmıştır.

Burç da öyle. Boğa kızgın, aslan küstah der vatandaş, istersen inanırsın. Boğa kızgın çıkarsa şayet, bundan sonra boğalara öyle bakarsın. Ama özellikle bu konu ile hayatını devam ettiren kızlar mevçut ortamda. Benim sözüm bunlara.

Astrolojiye göre kendi burcuyla anlaşamayan, zıt bir burçtan biriyle çıkmaya başladıysa var olan inancını daha bu ilişkiye başlarken tüketen, bu ilişki bitince de "Zaten x, y ile anlaşamaz" şeklinde kendi kendine güven verip destek çıkan tipte kızdır.

* TELEFON çalar...

Yengeç: Aşkım ühüüüüüühühühü.

Kova: Neyin var aşkım? Ne oldu? anlat hele!

Yengeç: Üüüüü...

Yok bir şeyyy...

Kova: Yahu söylesene.

Yengeç: Yok bir şey dediiiimm üüüü..

Kova: Canım söylemezsen sana nasıl yardımcı olabilirim?

Yengeç: Yaa ben seninle evlenmek istiyorum artııııııkk bu iş uzadııı...

Kova: Haydaaaa, daha 1 ay oldu tanışalı ne evliliği yahu??

Yengeç: Kova burcu evlilik düşmanı derlerdi de inanmazdım. Aha al iste!

Kova: Hönk?

Bunlar günlük burç yorumuyla kalmaz aylık hatta yıllık burç yorumlarını okuduktan sonra bir de kahve falına bakarlar. Günlük ve haftalık olarak tabii.



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* NE o sürekli bir gün bana gidelim demeler Emre? Koç musun nesin?

-Ne koçu Merve?

-Burç koçu Emre onlar, cinselliğe çok düşkündürler.

-Valla ben balığım.

-Belli, pantolon balığı mı?

-!!?!!

-Seninle eve falan gelemem burçlarımız uyuşmuyor.

-Ama Merve yanlış anlıyorsun beni. Eve şimdi davet etmedim ki.

-Tabi tabi yükselenin öyle demiyor ama!!



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ABD ordusunda kullanılan kemik çerçeveli gözlüklerin çirkin olduğu ve libidoyu düşürdüğü düşünüldüğü için 'doğum kontrol gözlüğü' olarak adlandırılıyordu.

Gözlüklerin kullanımı 2012 yılında sonlandı.



TESPİTLİ YORUM

@sygtyldz Geçen sene 10 kilo aldım iyiki almışım şimdi alsam daha pahalıya gelir



NE KADAR OLDU?

Sokakta bulduğu içi para dolu çantayı sahibine iade etmeyen Onur S. Harbiye'de ki lüks dairesinde basının sorularını yanıtlayıp "Salaklığın lüzumu yok" diye açıklama yapalı 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

HANİ sen benim arabamı iki araba arasına zar zor park etmeme "Gel, gel, git, git..." diyerek on dakika boyunca yardım ettin ya.

Ben park ettikten hemen sonra öndeki arabaya binip gitmek de neyin nesi oluyor be adam? Beni o kadar uğraştıracağına alıp arabanı gitseydin ben zaten park ederdim oraya rahat rahat!