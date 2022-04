Mangal başı

YAZ yaklaştı mı özellikle pazar günleri, yurdumun çeşitli bölgelerinden mangal kokuları yayılır. Mangal, Türk erkeğinin vazgeçilmez tutkusudur. Nasıl bir eğitim evresi geçirmiş, nasıl bir aileye mensup, ne kadar entellektüel olduğuna bakmadan neden her erkek mangal veya ateş yaktıktan sonra kendiyle gurur duyar ve karşısına geçip sigarasını yakarak gururla şaheserine bakar. Bu genlerimize mi işlenmiştir? Başka türlüsü mümkün değil midir? Bu da ayrı bir merak konusudur.

Mangalı yakan kişi, mangalı yakma telaşı ve çabası sırasında zamanın nasıl geçtiğini fark etmezken, midesi gurlayan ve açlıktan yamulan diğer şahıslar büyük bir sabırsızlıkla mangalın yanmasını beklerler... Mangalın yanma süresindeki gecikmeler ise mangalı yakmaya çalışan kişinin karizma hanesinden puan olarak silinir... Eğer kişinin hiç puanı kalmamış ise ona "Bi yürü git!" denir ve başka bir aday görevi devralır...

Bu durumda kalmak istemiyorsanız benden size tavsiye: En iyi mangal yakma tekniği 45 derece açı ile saç kurutma makinesi kullanmaktır.

Kralı gelse 3'te çalışan bir saç kurutma makinesinden daha iyi rüzgar yapamaz. Tercihen ateşlemeden önce çıra ve kömürlere bir süre fön çekilerek nemleri de alınabilir. Daha iyi sonuç verdiği görülecektir.

Ama şöyle bir gerçek var ki mangalın başında duran adam kimdir?

Genellikle piknik aktivitesi gerçekleştirecek arkadaşlar arasında, bu işi en 'Ben yaparım, siz bana güvenin' diye ortaya çıkıp mangal başında durma ve etleri pişirme görevini üstlenen kişidir. İşler yolunda giderse herkes bu kişiye teşekkürlerini iletir, fakat ters bir durumda ağır hakaret içerikli küfürler işitmesi de olasıdır. Bununla beraber piknik sonunda yiyip, içip, eğlenen kısımdan daha kirli olurlar. Mangaldan çok mangalın dumanını yiyen zattır.

O dumandan ciğerlerinde biriken katran miktarı süngerle sıkılıp bardağa doldurulacak cinsten değildir. Her ne kadar tuvalet pozisyonu alıp elindeki kartonu yellerken estetik bir görüntü oluşturmasa da günün sonunda nargile içmiş hissiyatıyla yuvasına döner.

Bence mangalın başında duran kişi çakalın önde gidenidir. Herkes onu emekçi zanneder. Millet eğlenip, tıka basa yemek yerken; o orada hapsolmuş gibi görünür uzaktan.

Aslında işin iç yüzü hiç de öyle değildir. Çünkü her tecrübeli mangalseverin bildiği bir gerçek vardır; "En iyi pişenleri her daim ocakçı yer..."



