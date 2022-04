Kadınlara ofsayt anlatımı

SEVGİLİNİZİ eğer maç seyretmeye ikna ettiyseniz bazı şeylere katlanacaksınız. Evet bunların ilk başı, ismi dolayısıyla ilgi çeken ofsayt. Malum o soru beklenmedik anda gelir.

Dünyanın en zor işlerinden birisi olmaya adaydır.

Ofsayt, futbolda pozisyon itibariyle çok çeşitli şekillerde yorumlanabilecek bir oyun kuralıdır. Bir kıza ofsaytı anlatmak deveye hendek atlatmaktan daha güç olabilir.

Diyelim ki, ofsayt başarılı bir şekilde anlatıldı. "O zaman peki neden ofsayt var ki?" gibi sorulara hazırlıklı olunmalıdır.

Şu şekilde bir diyalog geçmesi olasıdır.

- Allah cezanı versin ne ofsaytı beah!

- Berkecan offfzayt ne demek?

- Ya şimdi topu kendi adamından birine pas olarak vereceğin anda pası alacak olan oyuncu ile rakip kale çizgisi arasında en az iki tane rakip oyuncu bulunmak zorunda. anladın mı Tuğçecan?

- Nasıl yani?

- Ya kızım. Ben sana şöyle anlatayım. Bir oyuncuya bir pas geldiğinde kaleci hariç mutlaka önünde bir oyuncu olmalı. Tabii topu eğer senden pozisyon olarak daha gerideki bir arkadaşına atıyorsan ofsayt olmaz o zaman. Mesela sıfıra inip orta yaptığın an ofsayt olmaz.

- He anladım. İleri doğru atınca oluyor o zaman.

- Aslında her zaman öyle de değil. Mesela rakip oyuncu pas atıldığı anda kendi yarı alanındaysa önünde iki oyuncu olmasa bile ofsayt olmaz.

- İlla ki kendi yarı alanında olacak o zaman.

- Ya öyle de değil aslında bazı istisnalar var. Mesela rakip sahada bile olsan attığın taç atışlarının hiçbiri ofsayt olmaz.

Bir de pasif ofsayt var.

- O ne be?

- Pası attığın zaman oyuncu ofsayt pozisyonunda olsa bile oyunla alakası yoksa ofsayt olmaz oyun devam eder.

- Oyuncunun oyunla alakası yoksa niye sahada geziniyor Berkecan; manyak mı?

- Ee topla oynadığı zaman gol atabilecek duruma gelir.

O zaman da ofsayt olur.

- Hem istiyorsunuz ki goller olsun hem bırakmıyorsunuz ki gol olsun.. Ofzzayt niye var ki?

- Eeeee..... bilmem ki?

Eğer zaten bunu becerebilen insanın en kısa zamanda eline kalemi kağıdı alıp kadınlar için futbol dersi adlı kitabı yazması gerekmektedir. Zira kanaatimce bu kitabın yazılıp yayınlanabilmesi için tek engel teşkil eden bölüm burasıdır, yoksa onca sene bir kişinin bile aklına böyle bir proje yapmak gelmemiş olamaz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Antik Yunan ve Roma'da fesleğenin yalnızca tohumlar ekilirken küfredilip bağırıldığında büyüyebileceğine inanılıyordu.

TESPİTLİ YORUM

@ilbeoz Kadınlar saçları uzunken kısa, kısayken uzun, sarıyken kahve kahveyken ombre isterler. Bu sonsuz döngü asla bitmez...

NE KADAR OLDU?

"Kim 500 Milyar İster" yarışmasında kültürel bir ses tonuyla "Evladıma bırakacağım en büyük mirasım 20 bin ciltlik kütüphanemdi" diyen yarışmacı ilk soruda eleneli 13 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

@DekioyleSimone Oğlum (2.5 yaşında), robot süpürgemizden hala çok korkuyor.

Yere bir şey döktüğünde robot almak için gelecek diye hemen döktüğünü topluyor.

Yıllarımı harcasam şu eğitimi veremezdim.