Türk pazarlığı

BİZİM Türk insanının alışverişte yapmazsa yapmazıdır pazarlık. Mutlaka o pazarlık yapılacak.

Pazarlığın püf noktası birazcık yüzsüz olmaktır aslında.

Farz-ı misal, 10 bin liralık otomobil üzerinden pazarlık yaparken, tutup da 9 bin lira verelim derseniz, en fazla 9 bin 500 liraya anlaşırsınız. Baştan 7 bine olsun bizim olsun şeklinde gayet yüzsüz bir ifade takınarak pazarlığa başlanırsa, kafadan 8 bine anlaşırsınız. Genellikle öğrencilerin yaklaştığı tavırdır.

Fakir edebiyatı uygularlar.

"Abi vallahi, billahi, tallahi ki ögrenciyim abi" ile başlarlar, "Abi öğrenciyiz, yaa yap bi güzellik" ile devam ederek, kendini acındırmaya başlarlar.

Bazı pazarlık şablon stratejileri vardır:

FİLANCA yerde daha ucuz ama.

BİR tane daha alsam kaça bırakırsın?

GEÇEN hafta da senden aldım ama...

SON param bu, olur derseniz alıcam.

ÇIKMAK için kapıya doğru yöneldikten sonra dönerek; "En son ne olur?"

BİZE kaç olur? (Sana kaç olsun lan? Sanki padişah torunusun)

NERELİYDİN sen?

- Adana - Ooo hemşeriyiz, desene yaparsın artık bi güzellik...

YAP bir şeyler, bak komşu sayılırız hadi. (Aynı muhitte bulunmanın, fiyata doğrudan etkisini çözebilmiş değilim.)

'HADİ yap bir güzellik ayağımız alışsın' da epey hit yapmış bir yaklaşımdır.

DÜN geldim şu kadar dediler. Başkası vardı burda.

Böyle kısa saçlı, esmer.

(Genelde yemezler söyleyeyim.)

ÇOK uzaktan geliyoruz...

Bu mal taaa bin kilometre öteye gidecek...

BEN bunların kaça alındığını, kaça mal olduğunu biliyorum...

AYNISI ileride şu kadar...

Almayanı dövüyorlar...

ASLINDA hiç ihtiyacımız yok ama çocuğun gönlü olsun diye alıyorum...

'SEN hele bir güzellik yap, ben zaten sık sık gelicem buraya." (Küçük şehirlerde işe yarar.)

BİR ikram yapsan bize?

NE senden, ne benden.

(Annem söylerdi, işe yarardı ama ne olduğu konusunda fikrim yok.) Şablon cümlelerin kullanılmaması daha doğru olacaktır. Çünkü pazarcıların dili ancak pazar jargonu dışında konuşan insanların karşısında tutulur. Basireti bağlanır, bir şey diyemezler.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İnsanlar doğum günü pastalarındaki mumları söndürmek için üflediklerinde mikrop bulaştırma olasılıkları % bin 400! Bakteri oranı ise kişinin ne kadar hasta olduğuna bağlı.



TESPİTLİ YORUM

@DoganBB Evdeki kedimin yakalamak uğruna ortalığı yıktığı lazeri sokaktaki kedide denedim, kılını kıpırdatmadı. İşte hayat mücadelesi böyle bir şey; boş işlere, karın doyurmayan aktivitelere, geçici heveslere ayıracak vaktin olmuyor, biz bu hayatın sokak kedileriyiz...



NE KADAR OLDU?

Adana'daki esrar operasyonunda mahalle duvarında "100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor" yazısı dikkat çekeli 6 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@vvisalvv İFTARA geç kalan enişteye bizimkiler "Hep böyle yapıyorsun" vs. deyince "Kızınız bu ay da mükemmel sarı saçları ile hava atsın diye mesaideydim" dedi... Ortam gergin shshshs...