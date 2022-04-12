Tuvalet aklı

HANİ derler ya "Türk'ün aklı tuvalette gelir" diye. Neden acaba ilginç fikirlere tuvalette imza atılıyor?

Orada oyalanacak, hipnoz etkisi olacak herhangi bir şey olmadığından, zorunluluktan düşünür insan... Boynuna televizyon, bilgisayar asılmış gibi yaşayan ve "Asla düşünme, biz senin yerine düşünürüz, alman gereken şeyleri söyleriz, asıl(!) işin tüketme işini sakın aksatma" diyen bir sistemde ya tuvalet arası ya da uykuya beş kala yastık arası özüne döner insan. Tuvalet tam bir arınma yeri olarak, işine yaramayan şeylerden kurtulma imkanı sağlayan bir mekan oluyor ününe yaraşır bir şekilde... Bu eylem iş yerinde gerçekleştiriliyorsa son derece normaldir. Zira çoğu çalışan için tuvalet kabini gün içinde tek başına olunabilen yegane yerdir. Eğer kurumsal bir yerde çalışıyorsanız, açık ofisteyseniz ve devamlı insanların gözü üzerinizde ise sadece tek başınıza kalmak için bile tuvalete kaçabilirsiniz.

Ya da Türk insanının tuvalet dışında hiçbir eylemi yalnız yapamadığından kaynaklıyor olsa gerek. Anne karışır, baba karışır, dayı hala karışır, arkadaşlar karışır, müdür karışır, karı-koca karışır, tek başına televizyon seyrederken bile ekrandan milletvekili karışır, bakan karışır.

Adama hiçbir durumda bir rahat verilip düzgün düşünmesine izin verilmediğinden, aklının tek başına tuvaletteyken düzgün çalışmaya başlaması normaldir.

İnsanlar tuvalete girerken yanlarına okumak için bir şeyler almamışlarsa şayet canları sıkılacak ve önce etraftaki deterjan kutularının üstlerini okumaya başlayacaklardır. (Türkiye'deki su kaynaklarının kireç oranı haritası), daha sonra etraftaki farklı şeylere odaklanabilirler (Çamaşır makinesindeki "Makineninizi bu kapağın altından tutarak kaldırmayınız" etiketi vb.) Lakin tuvalet ortamı ne kadar dinamik olabilir bilinmez, o açıdan bir zaman birimi sonunda yapacak bir şey kalmadığından düşünmeye başlanır... Kimi beste yapar, kimi dünya barışını düşünür, kimi de artık ne bileyim başka bir şeyi...

İki durumda da vücut adrenalin salgıladığı için sadece Türkler'e özgü olmadığını düşündüğüm olay. Japonlar'ın ispatladığı, Japonya'nın kalkınmasının sebebi olan durum. Tek sorunumuz yazmamak. Orada aklımıza gelenleri yazıp yapsak Türk mucizesini göstereceğiz dünyaya.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Alfred Hitchcock, yumurtalardan korkardı ve yumurta sarısını kandan daha mide bulandırıcı bulduğu için hayatı boyunca yumurta yememiştir.



TESPİTLİ YORUM

@kazakerkegi 65 yaşında rahat yaşamak için 65 yaşına kadar rahat yaşamamak... Kapitalizmi anlatan en iyi söz.



NE KADAR OLDU?

Safiye Soyman, "Bir de Benden Dinleyin" ve "Yine Benden Dinleyin" albümlerinin ardından finali "Herkes Dinlesin" koyalı 14 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@gulagsiz ADANA'DA kaza yaptığımızda, yardıma gelen taksiciler doğuştan konuşma engelli abimi "dili tutulmuş" deyip, su içirip tokatlayarak konuşturmaya çalışmıştı.



@sevenvegan KURUMSAL olmayan bir otobüse bindim. En yakın saati bulduğum için, otobüs boş, 3 kişiyiz. Şoföre diyorum ki "Abi istediğim yere oturabilir miyim." "Şoförlüğün varsa benim koltuğa bile oturabilirsin" diyor. Olur abim.