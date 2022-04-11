Otobüs şoförüyle diyaloglar

HEPİMİZİN toplu taşıma araçlarının şoförleriyle ilginç diyaloglarımız olmuştur. Otobüs şoförleri ilginç insanlar olabiliyor.

Kapı açıldığında, agresif bir surat ya da size sevgi dolu gözlerle 'Hoşgeldiniz' diyen biri karşınıza çıkabiliyor.

Bazen dünyanın en hızlı cevap veren adamı olabiliyorlar.

Geçenlerde, sabah yolcu kapma telaşıyla son sürat giderken, "Kaptan az yavaş git" sesleri yükselmeye başladı.

Bizimki sinirlenip, "Ben sizi işe yetiştirmek için neler çekiyorum" demişti.

İşte bu ilginç diyaloglardan oluşan bir derleme yaptım.

GEÇENLERDE şahit olduğum diyalog şöyleydi.

Bir kadın, şoföre dönüp:

- Ortaköy'den geçer mi?

- Geçer.

- Nereye gidiyor?

- Ortaköy.

ÜÇ kız arkadaşın yolculuğu, şoförün sinirle otobüsten inmesi sonucu karanlığa doğru kaçmasıyla sonlanmıştır.

- Amca biz şu şu durakta ineceğiz, orası neresi?

- Bana amca deme.

- Peki amca. Peki durak nerede?

- Bana amca deme, orası son durak.

- Tamam amca sağol.

HER zaman olduğu gibi otobüs hınca hınç doldurulmuş, arkada bekleyen otobüs olmasına rağmen şoför hala çığrınmakta:

- Arkaya doğru ilerleyelim.

3 dk sonra:

- Arkaya doğru ilerleyelim.

2 dk sonra:

- Arkaya doğru ilerleyelim.

Arkadan gelen yolcu sesi:

- Biz çok ilerledik az da sen ilerle!!!

AY söylesenize şoför bey, ilerlesinler arkaya biraz.

Şoför (arkaya doğru dönerek):

- Hareketler canlııı.

İKEA'YA gidiyor musunuz?

- Evet, siz de mi?

- Evet biz de..

- Beraber gidelim mi o zaman?

- Gidelim...

OSMANBEY'DEN geçer mi? - Geçer.

- Osmanbey'den geçer mi?

- Geçerrrrrrrrr.

- Osmanbey'den geçer mi?

- Bi daha sorarsanız geçmicem.

ESPRİLİ bir şoför, durakta yolcuya dönerek:

- Ee... Otobüs istemişsiniz?

- Efendim?

- Otobüs istemişsiniz, geldik!

Kahkahalar havalarda.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Artyom Sidorkin isimli 28 yaşındaki bir hastanın köknar ağacı tohumu yuttuğu bildirildi.

Yuttuğu tohum ciğerlerinde büyüdü ve filizlendi.

Doktorlar başta bunu bir tümör sandı, fakat gerçeği öğrendiklerinde şok oldular.



TESPİTLİ YORUM

@herkescokhakli 29 Eki 2018 anneannem aradı; yok bebeği tuzla, yok parmak aralarına şeker sür, gözüne limon sık, ağzına hurma koy, koltukaltına yumurta sür...

Bana bebekten kek yapmaya çalışıyor gibi geldi ama bilemiyorum...



NE KADAR OLDU?

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda "Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı" da gözaltına alınalı 8 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

ENİŞTEMİN "Ya hayatım, o kadar kuaföre gidiyorsun ben bir fark göremiyorum hala" gafına ablam cevabı yapıştırıyor:

Gitmezsem asıl o zaman görürsün farkı!