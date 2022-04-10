Ah şu platoniklik!

BİR nevi gerçek bir ilişki öncesi pratik kazanma durumu.

Genelde genç yaşta karşılaşılır bu olaya. Kişi ilişkiyi kafasında yaşar, sorunları kendi yaratır, kavgaları kendisiyle yapar.

Aşkın öğrenildiği, ne sinir bozucu bi durum olduğunu tek başınıza keşfetme hadisesidir.

Zeki olanlar yol yakınken durumun vahimetini anlayıp aşk olayını kapatırlar, geri kalanlar ise hayat boyu çile çekmeye devam ederler.

Platonik aşkın insana türlü türlü şeyler yaptırır misal:

BELEDİYE otobüsünde giderken öndeki koltuğun arkasına platonik aşkının ismini gizli, saklı kazımaya çalışmak.

ŞARKI bestelemek kaçınılmaz olanıdır.

KİŞİYİ görünce garip sesler çıkarttırabiliyor. Kalabalık bir yerde görünce, birden bire niiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhh diye bağırırken bulabiliyor insan kendini. Tabi sonra kıpkırmızı bir suratla koşa koşa mekanı terk etmek zorunda da bıraktırıyor.

SOĞUKTA kızın evinin önüne gidip, hatta odasının penceresinin karşısındaki sokak lambasının altında durup, kız camdan bakana kadar donmak.

Fakat bu ilerleyen yaşlarda yaşanırsa bildiğin şizofrenik durumu yaşattırır insana.

Eğer platonik aşkınızın sizden hoşlandığınızı sandığınız an tehlikeli bir durum ortaya çıkar.

Hayal kurdurur, "Umut fakirin ekmeği" misali... Sonra gerçek anlaşılınca ağlatır, sızlatır, uyutur depresyondan...

PLATONİK aşktan ruh sağlığını kaybetmenin 1. aşamasıdır.

2. Aşama onun da sana aşık olduğunu sanmak.

3. Aşama onunla çıkıyor olduğunuzu sanmak

4. Aşama onu terk ettiğini sanmak

5. Aşama onun senin peşinde koştuğunu sanmak.

-BUGÜN bana naber dedi evet evet kesin bana aşık hem zaten benden iyisini mi bulcak canıım?

-BAKMIYOR tamam ama çekindiği için bakmıyor yoksa kesin aşık kesin ben bir tanışsam yarın nikah için gün alıcaz ama...

-YOKSA?

-YOK canım kesin aşık...

İnsana türlü türlü haller uyandırır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Sushi "çiğ balık" demek değil ve hatta her sushide balık bulunmuyor. Sushi, sirkeli pirinç içeren her yemeğe deniyor.

TESPİTLİ YORUM

Prensip olarak sağlam bir kazık yemedikçe arkadaşlarımın uyarılarını ciddiye almıyorum, ille o kazık yenecek.

NE KADAR OLDU?

Adıyaman'da bir vatandaş, midesinin kirlendiğini düşünerek 3 bardak sıvı sabun içince hastanelik olalı 8 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Bizim buzdolabının galiba ruhu var. Her zaman sorun çıkaran ve yeterince dondurmayan buzdolabımızın yanında, ne zaman "Artık bunu değiştirelim, filan kampanyayı kaçırmayalım." diye mutfakta konuşsak; birkaç gün boyunca -18'den aşağı inmiyor. Onun bu performansına bakıp yeni buzdolabı almaktan vazgeçince de, yine iş yavaşlatma eylemi yapmaya başlıyor. Ne yapacağız bilmiyorum bu alıngan şeyle?