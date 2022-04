Türk kasının anatomisi

TÜRK erkeğinin vazgeçilmezidir. Kimileri bununla gurur duyarken, kimileri eritmeye, kimileri göbeğini içeri çekmeye çalışır. Karşı taraftan gelen "Abi göbek yapmışsın" sorularına "Zengin gösteriyor", "Göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer" gibi yanıtlar verebilirler.

En büyük atraksiyonları göbek üstüne çay tabağını koymak, çocuk hoplatmak, dans ederken göbeğini yukarı aşağı oynatmak (göbek atmak) gibi hareketlerdir. Türk kızlarının büyük çoğunluğu göbekli erkeklere itici gözüyle bakmakta olup, eğer erkek arkadaşları göbekliyse acilen eritme konusunda ısrarcı davranışlar sergilemektedir.

Son zamanlarda bir erkek arkadaşınıza göbeği ile yorum yaptığınız zaman alacağınız ilk cevaptır.

- Ali, göbek almış başını gidiyor.

- Yok be yavru Türk kası o.

Tamamen kendini avutma şeklidir.

Aslında bu kas yanlış anlatılıyor. Gerçekteki Türk kası, perde takmaktan omuz dolaylarında oluşmuş kastır.

Burdan sonrasını mitinge katılmış orta yaşlı kadının müzik bilgileriyle okuyunuz:

"Baharda perde yıkama hakkımız engellenemez." Anneler lütfen, kırıcı oluyorsunuz.

Spor yapan yediğine dikkat eden erkek yok mu, evet var.

Ama kardeşim, oluşumunun tek nedeni bayramlardır.

Arkadaş spor yapıyoruz o kadar, koşuyoruz kilo veriyoruz, bayram bir geliyor Katrina kasırgası misali. Bir insan her öğün baklava, dolma, börek, kavurma yerse ondan sonra göbek de oluyor, kalça da oluyor, her şey oluyor. Bence çözüm olarak anlaşılsın, her ev farklı bir şey yapsın, öyle daha rahatlar biraz.

Genelde evli erkekler, dopdolu bir sofranın tüketilmesinin ardından, sofra başlarında oturan "Of aman çok şiştim" deyip pantolonlarını göbek altı hizasına getirmelerinin ardından pis bakışlar fırlatan eşlerine cevaben söyledikleri, aslında masadaki tüm kadınlara söylenmiş sözdür.

İyi de kardeşim bunu Türkler'e adamayın. Ya tatil bölgelerinde gördüğümüz Alman ve Rus abilerin göbeklerine ne demeli. Adam masa kullanmıyor göbeğinde, sofra kuruyor.

Hakkımızı yemeyin yine iyiyiz.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında, İngiliz Ordusu'ndaki erkeklerin bıyık bırakması zorunluydu.

1916'da gaz maskelerine duyulan ihtiyaç nedeniyle bu kural iptal edildi.



TESPİTLİ YORUM

Tüp bitince sallarız, pil bitince ısırırız, şampuan bitince su döküp çalkalarız.

Bittiğinde vazgeçmemek bizim genimizde var.



NE KADAR OLDU?

Gazeteciye kafa atan Pascal Nouma, "Ben vurmadım. Otelin önünde sabuna bastı düştü. Ben içerideydim where is the adalet!" diyeli

19 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Üst komşumun 15, 13 ve 8 yaşlarındaki 3 azman oğlunun her gece saat birlere kadar gürültü yapmasından bıktım.

Geçen gün hanımefendiyi kapıda görünce bir hışım çıkıştım, "Biraz çocuklarınıza hakim olsanız iyi olur.

Kızım onların gürültüsü yüzünden uykusundan sıçrayarak uyanıyor gece vakti!" diye. Ablamızdan el cevap: "Gönderin o da zıplasın bizimkilerle."