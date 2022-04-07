Erkekler nasıl hoşlanır?
Direkt söyleyemezler, mizaç meselesi işte yapamıyorlar.
Nerden mi biliyorum? Biliyorum işte o işi karıştırmayın...
Neyse kızı bir kenara çekip, "Senden çok hoşlanıyorum canım. Aylardan beri aklımdan çıkmıyorsun. Aşığım sana" diyecek, hepsi bu işte. Ama diyemiyorlar, diyemiyoruz. E haliyle sözle yapamadığını hal ve hareketler ile çaktırmaya çalışıyoruz.
Kimimiz bunu bilerek ve isteyerek, "Ulen madem kıza açılamıyorum, bari davranışlarımla belli edeyim de kız anlasın, gerisi Allah kerim" mantığını güderek yapar.
Kimimiz de farkında olmadan, altında hiçbir art niyet barındırmadan, tamamen içgüdüsel bir temele dayanarak yapar bunu.
Erkekler genellikle hoşlanma belirtilerini hatunların saçları ile oynayarak belli ederler mesela:
-SAÇINI şöyle arkaya atalım bakalım, hıh döyle daha iyi oldu!
Tamamen temas duyma isteği dokunma isteği.
Dokunma derken hemen kötü algılamayın gerçekten masumca.
Sürekli iltifat etmek isterler.
Mesela konuşurken bir dakika önce erkeğin odunsal özelliğinden kendini yontma çabası arasında kıvrınırken birden bire "Aa! Senin gamzelerin mi vardı? Ne kadar güzellermiş şimdi fark ettim" diyerek yumuşatıcı ile yıkanmış ayıcık gibi sevimli olurlar.
Bir arkadaş gurubunda herkes dağılırken eğer bir adam bir hatunu eve bırakmak istiyorsa bilin ki o adam o hatundan hoşlanıyordur.
-NEYSE oldu o zaman haftaya görüşürüz
-GÖRÜŞÜRÜZ arkadaşlar.
Ayşe ne tarafa sen?
-BEN şu taraftan gidicem.
-HEHH benim yolumun üstü hadi gidelim... Gibi mesela.
Ama o eve bırakmalar gerçekten belli bir süre sonra adama azap gibi olmaya başlıyor.
Haaa sevgili kadınlar "Eğer evinin yolu uzakmış gel istersen ben de kal" diyorlarsa Nuri Alço'nun film müzikleri arka fonda çalmaya başlamış demektir.
Kışın en çok yaptıkları ise hatunların ellerini tutmak için "Ellerin mi üşümüş senin?"dir.
Ama bunu yazın yapan varsa acıyın yazık mahvolmuş çocuk aşktan. En sevdiğiniz çikolakayı alıp sizin göreceğiniz yere koyuyorsa tamam çocuk aşktan kendini kaybetmiştir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Uzmanlar, bir grup tarantulayla bir delikte yaşayan bir kurbağa buldu.
Kurbağanın, tarantulalar tarafından evcil hayvan olarak beslendiği ortaya çıktı ve örümcekleri rahatsız eden karıncaları avlamış olabileceği tahmin edildi.
TESPİTLİ YORUM
Romantik fiImIer başIarken "Bu fiImdeki erkekIer tamamen hayaI ürünüdür. Gerçek hayatIa bir iIgisi yoktur" yazıImaIı.
NE KADAR OLDU?
Adana'da bir abimiz hırsızlık yaparken, başına maske yerine kova takalı 6 YIL OLDU
AlkışlıYorum
BEN ve yanımdaki doktor arkadaş Diyarbakır'a gidiyoruz. Yolda güvenlik kontrolü var. Polis ehliyet- ruhsat istedi.
Yanımdaki, bu güvenlik kontrollerinde fazla oyalanmamak için "Ben doktorum" dedi. Belli ki Temel fıkralarını yemiş yutmuş bu polisten gelen cevap ne klasik, ne de kırıcıydı:
Eee konumuzla ne alakası var?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Maç canavarları 06 Nisan 2022, Çarşamba ÇOĞU erkek gibi ben de bir futbol fanatiğiyim. Her şeyden önce futbolu belli bir süre oynamama rağmen, seyretmesi...
- Yemek yapan er kişiler 05 Nisan 2022, Salı EFENDİM kim bunlar; onlar bir kadın için bulunmaz nimet olabilecek, kadının kalbine giden yolu açmasını bilen er...
- Nerede o eski Ramazanlar 04 Nisan 2022, Pazartesi RAMAZAN'IN farklı bir heyecanı olur, çarşı pazar kalabalıklaşır, alışverişler artardı. ÇARŞI pazar yine kalabalık...
- Akraba tipleri -2 03 Nisan 2022, Pazar SÜREKLİ çemkiren çirkef hala kızı: ÇİRKEFTİR. Telefonu elinden düşmez, gizliden gizliye sigara içer. Çalkantılı...
- Akraba tipleri -1 02 Nisan 2022, Cumartesi Sürekli parasıyla övünen sonradan görme amca: DEDE mevzusuna birazdan geleceğiz tabii ki ama bu amca modeli,...