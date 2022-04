Yemek yapan er kişiler

EFENDİM kim bunlar; onlar bir kadın için bulunmaz nimet olabilecek, kadının kalbine giden yolu açmasını bilen er kişiler... Her ne kadar öğrencilik/bekarlık döneminde hemen hemen her erkek bir şekilde bu kategoriye girse de; evlendikten sonra "klasik model" olurlar ve mutfağı (yani evin kalesini) hatuna teslim ederler... En fazla bir salata veya mangal ile iştirak ederler yemek dünyasına...

Her ne kadar yemek yapan erkekler mahallenin kahvesinde "1 kalorilik" olmakla suçlansalar da, evin asıl hakimi oldukları bir gerçektir... Hele evin iki üyesi de çalışıyorsa, eve yorgun gelen eşi sıcak bir sofrada karşılamak, dinlendirmek, birçok şey için yolunuz açacaktır...



ÜÇE AYRILIRLAR

Bu tür erkekler kendi aralarında üçe ayrılırlar:

BEKAR ERKEKLER: Bu arkadaşlar genellikle öğrenci garibanlığından kalma erkeklerdir. Ama işin şöyle bir tarafı da var. Özellikle Issız Adam filminde yemek yapan erkeğe kadınlar tarafından "Ayy ne tatlı" dendiğinde uyanıp aşçılık kursu ya da evde kendi deneme yanılma yöntemiyle yemek yapmayı öğrenen erkek.

Bunların amacı karizma katmak ve kadın tavlamak.

- Nereye gidiyorsun kanka?

- Aşçılık kursuna.

- Niye lan?

- Hatunlar daha çok seviyor yemek yapan erkeği.

- ?????



OBUR ERKEKLER: Eşlerinin yaptıkları yemeklerden çok kendi damak zevkine göre yemek yaparlar.

Göbek almış gitmiş, yağlı yemeklere bayılırlar. Belli bir süre sonra yemek yapmak için bile yerlerinden kalkamazlar.



EVLİ VE KILIBIK ERKEKLER: Eee adından da belli yenge dominantsa eli mahkum bunu yapacaksın.

Eee karını da seviyorsan yap kardeş. Saygımız da sonsuz.

Sen böyle mutluysan bize bir şey düşmez. Ama gülüyorum arkandan söyleyim. Hem de çokkk.

- Lütfiiiii.

- Efendim canımmm.

- Yemek hazır mı canım.



