Nerede o eski Ramazanlar

RAMAZAN'IN farklı bir heyecanı olur, çarşı pazar kalabalıklaşır, alışverişler artardı.

ÇARŞI pazar yine kalabalık ama ortada alışveriş yok, herkes gıdım gıdım harcıyor.

PİDE kuyruğunda beklerken dönen muhabbetler ve o kokuyla insanların kendini terbiye edişini hatırlarsın.

BİR tas çorba ile doyan insanların yeme içmeyi abartmaması, israf etmemesiydi.

EŞ-dost ile güzelleşen iftar sofralarının kıymeti bilinirdi.

RAMAZAN paketleri özenle hazırlanıp kimse bilmeden dağıtılırdı.

YARDIMA muhtaç insanların ne kadar rencide olacağı ya da ezileceği hiç düşünülmeden.

İFTAR çadırları, evlerinde çorba kaynatacak durumu olmayanlar boynu bükük kalmasın diye kurulurdu.

ÇOCUKLARA şefkatle yaklaşılıp sevilir, gönülleri kırılmamaya çalışılırdı.

ŞEHRİN merkezine kurulan fuar alanlarında kitap ve süsleme sergileri açılırdı.

RAMAZAN'A özgü oyunlar sahnelenirdi.

Bu eğlenceler de demode bulunduğu için tutulmuyor ve artık yeni nesiller bu oyunları sadece kitaplarda görüyor.

GELENEKSEL şerbet ve tatlılar yenir, sokaklar bayram yeri gibi olurdu.

İNSANLAR Ramazan'da sadece midenin değil, bütün bedenin ve ruhun ibadeti olduğu bilincine sahiptiler.

ÖZELLİKLE yaşlılar ve çocukların gönlü hoş tutulmaya çalışılırdı.

ÖNCEDEN Ramazan'ın en büyük göstergesi paylaşımdı. Tanımadığın insanlarla yardımlaşmak önemliydi. Şimdi yine paylaşım var ama sadece kendisiyle aynı masada oturanlar arasında...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Birbirine aşık iki insan göz göze geldiğinde bir süre sonra kalp atışları beraber atmaya başlar.



TESPİTLİ YORUM

Su içecekmiş gibi yapıyorum ama içmiyorum, şeytan deli oldu.



NE KADAR OLDU?

Litvanya'nın başkenti Vilnus'un Belediye Başkanı Arturas Zuokas, şehir merkezine park edilen araçların üzerinden tankla geçerek ceza alan uygulayalı 11 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

İKİ ay önce ilk arabamızı aldık.

3 yaşındaki oğlum o kadar çok sevindi ki ilk gün arabanın içinden indiremedik.

Tam üç saat dolaştık, oğlumu eve gitmek için zor ikna ettik, arabayı parkettik, eve doğru yöneldik ve oğlumdan bizi gülme krizine sokan soru geldi:

Eee, baba biz şimdi bu arabayı nasıl yukarı çıkaracağız?

AKBİLİM olmadığı için şoföre para uzattım.

Uzatmaz olaydım.

''Sıradaki akbili sizin için basıyorum!'' dedi. Ben nereden bilebilirim şoförün içinde gizli bir radyocu ruhu olduğunu...