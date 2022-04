Akraba tipleri -2

SÜREKLİ çemkiren çirkef hala kızı:

ÇİRKEFTİR. Telefonu elinden düşmez, gizliden gizliye sigara içer. Çalkantılı bir özel yaşantısı olup, geceleri odasında gizlice telefonla konuşur.

SÜREKLİ atari salonu, internet cafe, lunapark gibi yerlere gitmesiyle hava atan ailenin en küçük bireyi...

ARA ara duvardaki resmine bakıp gururlandığımız büyük büyük dedemiz:

FOTOĞRAFLARDAKİ bakışı sert mi serttir.

Büyükannenin de yanında olduğu fotoğraflarda o zavallı kadına çok çektirdiğini o kadının bakışlarından rahatça gözlemleyebilirsiniz.

FIKRALARIYLA ailenin neşesine neşe katan dayı:

AİLEYİ kırıp geçiren dayı. Yenge hanım göz temasıyla kendisine bir şeyler anlatmadığı sürece şakalara, fıkralara devam eder.

SAMİMİYETİNDEN hiçbir şüphemizin olmadığı ancak öpünce çok sulu öpen teyze:

ÇOK samimi, hayat doludur.

İçkiden eve mi alınmadınız ya da evdekilerle mi takıştınız?

İşte size kapısı her zaman açık olan bir insan. Half of mom...

AT yarışı, İddaa, kumar, içki, karı-kız tüm kötü işlere bulaşmış iflah olmaz enişte:

BU aralar duruldu. Çoluğu çocuğu toplayıp Antep'e göçtü, maaşlı işe girdi diyorlar.

SADECE bayramlarda arz-ı endam eden pek bir havalı uzaktan akraba:

KENDİNDEN çok başarılarını duyduğun akraba.

Bazen kimin neyi bile olduğu unutulur, bir daha da annebabaya bu soruyu sormaya utanırız.

AİLEDE muhabbet edilebilecek tek insan olma özelliğiyle bacanak:

SİZLE tavla oynar, kahveye gelir, içki içer.

"Baldıza iyi bakıyorsun di mi bacanak?" cümlesiyle bilinir. Hem iyi bir dost hem potansiyel bir tehlikedir.

BOL bol içip bol bol halaya katılan fazlasıyla neşeli dünür:

MİSAFİRPERVER, neşeli.

Kemeri, kocaman göbeğinin altında kalan dünyalar tatlısı insan. Gömleğinin cebindeki, ağzı tamamen yırtılmış sigarasıyla bilinir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Ortalama bir insanın eski sevgilisini tamamen unutması 17 ay 26 gün sürmektedir.



TESPİTLİ YORUM

@Heroqlatez En uyuz olduğum şey de zombi filmleri.

Ulan ölmüşsün cenabı Allah sana bi şans daha vermiş geri canlanmışsın.

Ne millete tebelleş oluyon yok oranı ısıracam yok buranı yiycem.

Edebinle git gir bi işe hayatını yaşa.



NE KADAR OLDU?

Adana'da bomba yüklü olduğundan şüphelenilen aracı inceleyen polislere, esnaf yardım etmek için yolu tüple kapatalı 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@nediyodukenson MARMARAY'IN gelmesine 1 dakika kalmış koşuyorum.

O ara millet de hızlandı.

Amcanın teki diyor ki, "Sen şu an gereksiz heyecan yaratıyorsun!" @teomanistbayan GELECEKTE arabalar uçacak diyince gerçekten uçacaklar sanmıştım meğerse fiyatlarmış konu. Desenize yaaaa biz de bişi sandık!