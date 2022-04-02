Akraba tipleri -1

Sürekli parasıyla övünen sonradan görme amca:

DEDE mevzusuna birazdan geleceğiz tabii ki ama bu amca modeli, dedenin en tuttuğu oğludur.

Mirastan en büyük pay, ailede bu amcaya düşer.

Cukkası sağlam, şekli o biçimdir.

Ve aynı sonradan görmelikte olan karısı - Yenge:

PARMAĞINDA yüzükler, kolunda bilezikler olan yenge. Şımarık şımarık konuşmalarına alışıldığından bir zaman sonra es geçilir.

Almanya'dan her geldiğinde 'çukulata' getiren gurbetçi amcaoğlu:

BİR bavul çikolatayı getirmeyi vatani görevden sayan amcaoğlu. Adidas eşofmanları ve şekilli sakalı da cabası.

Ve onun anlat anlat bitiremediği Alamancı kankileri:

ŞU, yanınızdan 'bi dakika kuzen' samimiyetsizliğiyle ayrılıp telefonda Almanca konuştuğu çocuklar bunlar işte! Saarbrücken delikanlıları.

Nerede olduğu çok ama çok merak edilen bir var bir yok kuzen:

AKRABA ziyaretlerinde laf olsun diye ne yaptığı, nerelerde olduğu sorulan kuzen. Kırk yılda bir arar ve anlarsın ki bi ricası olacak.

Herkese kendini çok sevdirmeye çalışan ama herkesin içten içe kıl olduğu dobişko yeğen:

ETİNE dolgun, iştahıyla göz kamaştıran yeğen.

En büyük hobisi online oyunlardır. Level kasma olayına hiç gelmeyelim.

Ailede kabul görmeyen ve devamlı arkasından atıp tutulan dayı oğlu:

TARZI farklı, kendi farklı, sülalenin görmediği çocuk.

Gitar olsun bateri olsun çalar, eder. Kulağındaki küpesi bayramlarda aile radarına girer.

Hatun avcısı kuzen:

MACERALARINI dinler, yalandan 'helalll' çekersiniz.

Her düğünde kendini piste atan oryantal kılıklı teyze kızı:

KAÇ düğünde beraber dans etmek zorunda kaldınız bununla bi düşünsenize.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyaca ünlü ressam Van Gogh yaşarken sadece ama sadece 1 tane resmini satabilmiştir. Diğer tüm eserleri o öldükten sonra satılmıştır. Dertlendik gerçekten...

TESPİTLİ YORUM

Küçükken Kur'an kursları olurdu. Tam Kur'an'a geçerdik okul açılırdı. Ertesi yıl yine giderdik , tam Kur'an'a geçerdik yine okul açılırdı. Ertesi yıl yine giderdik , tam Ku....

NE KADAR OLDU?

İngiliz kadın muhabir, turist kızların Türk erkeğine ilgisini incelemek için geldiği Marmaris'te Türk genci Adnan'a aşık olalı 19 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

@gadinburdurlum

EŞİMLE tanışmadan önce sürekli şaka yapan, ciddi olamayan, insanlarla dalga geçen biriydim. Eşim, Psikolojik Danışman olduğu için bana farkındalık kazandırdı, birçok konuda gelişmeme destek oldu, daha ince düşünceli biri oldum. Artık insanlarla dalga geçmiyorum. Eşimle dalga geçiyorum