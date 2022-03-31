Sevgilisinden ayrıldıktan sonra bir erkeğin hayatında neler oluyor?

SİGARAYI bıraktıktan sonra saat saat vücudumuzda nelerin olduğunu artık hepimiz ezbere biliyoruz.

Nefesimiz açılıyor, iştahımız yerine geliyor, kanımız temizleniyor, vs...

Peki bir erkek sevgilisinden ayrıldıktan sonra saat saat ne yaşıyor biliyor musunuz?

İşte 'Erkek Araştırma Departmanımızın' sizler için yaptığı müthiş araştırmanın gerçek zamanlı sonuçları.

1 saat sonra; ağlayacak.

3 saat sonra; peşinden gidip gitmemek konusunda karasız kalacak.

3.5 saat sonra; olanlara inanamayacak.

6 saat sonra; şimdi ben ne yapacağım diye düşünecek.

12 saat sonra; bunun neden kendi başına geldiğini sorgulayacak.

1 gün sonra; ikinci olanlara inanamama atağı...

1 gün 1 dakika sonra; defalarca uzun mesajlar yazıp silecek...

1 gün 5 dakika sonra; kokusu kalmış mıdır diye ellerini koklayacak.

Mesaj yazarken gözü ellerine takıldı çünkü... Daha dün ellerini tutmuştu bu eller.

1 gün 1 saat sonra; onlarca kez numarasını çevirip reddet tuşuna basacak.

1 gün 2 saat sonra; onun en yakın arkadaşını arayıp bir şeyler öğrenmeye çalışacak.

1 gün 2 saat 2 dakika sonra; kendi en yakın arkadaşını arayıp yanına çağıracak...

İçki seçeneği bu aşamada devreye girer.

2 gün sonra; kafasında en güzel anlarının bir derlemesini yapacak.

1 hafta sonra; sinirlenecek, "İyi ki bitti" diyecek.

2 hafta sonra; ayrılığı kabul etmeye başlayacak.

3 hafta sonra; kendine sözler verecek.

1 ay sonra; unuttuğunu düşünecek.

1 yıl sonra; hala unutmamış olmasına şaşıracak.

5 yıl sonra; belki çocuklarıyla yanından geçip gidecek.

10 yıl sonra; böyle bir yazı okuyup bir süre onu düşünecek.

Ne yapıyordur şimdi kim bilir?



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yapılan araştırmalara göre Avustralya Misk Ördeği, insan konuşmalarını taklit etmeye çalışır. Söylediği en uzun cümle ise 'Sen bir salaksın'dır.



TESPİTLİ YORUM

Hayattaki en büyük pişmanlık sözleri, pişman olurum diye yapmadıklarımızdır



NE KADAR OLDU?

İtalya manastır kapılarını göçmenlere açtıktan sonra 'dokuz' rahibe hamile kalalı 5 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Önceki akşam yağan yağmurda yokuştan aşağı doğru inerken aracım kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Ben heyacanla aracı toparlamaya çalışırken, yurdum polisinden gelen anons son noktayı koydu.

"Kaymaaa!

Kaymak yasak!

Kaza yapacaksın, kaymaaa!" Demek ki neymiş? Yolda araç kaydırma oynamayacakmışız.

Daha neler duyacağız bakalım.