Kedi sözlüğü

GENELDE çıkarlarının bilincinde, tek başına olmayı fazlasıyla seven, yakından takip ettiğinizde kendi kişiliğini oluşturup diğer türdaşlarına göre daha 'agresif', 'çıkarcı', 'oyuncu', 'dost' gibi sıfatlar kazanabilen estetik ve kadınsı yaratıklardır. Mesela bazı hareketleri bize garip gelir ama onlarca gayet normal bir şeydir. Mesela:

KUYRUK SALLAMAK: Mutluluk ya da kızgınlık belirtisi.

KOLYE KÜPE YA DA SALLANAN HERHANGİ BİR ŞEYİ YAKALAYIP YEME İSTEĞİ: Avcılık güdülerinin tatmini.

SİNEK, BÖCEK YAKALAMA VE YEME: Yine avcılık...

EŞELENME: Pislik örtme isteği...

LAVABO KENARINDA OTURMA: Susamışlık işareti...

MONİTOR, TV ÜSTÜNDE OTURMA: Özellikle kışın tercih ettikleri durum, sıcaktan mayışmak ve uykuya dalmak için. Bir de bunların gariplikleri var ki. Sizi değil bütün dünyayı şaşırtabiliyor.

Nedir bunlar?:

BOŞ çöp kutusunun içine girip orda oturması, çok yavruyken alınmışsa sahibini annesi zannetmesi ve emmeye çalışması, olmayan şeylerin peşinde koşup hoplayıp zıplaması, sahibi yürürken peşinden köpek gibi koşup yanlışlıkla onun ayaklarının arasına girmesi ve yamulması, geriye bakarak koşarken masaların bacaklarına çarpması, arka ayaklarının üstünde oturup ön ayaklarını kendine çekmesi ve şişe gibi durması...

GÖRÜNMEYEN birtakım yaratıklarla savaşmaları. Uyumak için olabilecek en kuytu yeri seçmeleri. Yemekte kuru mama olsa dahi bayattaze ayrımı yapıp gerekirse ölümüne aç kalmaları..

Su kapları dolu olsa dahi illa ki klozete girme isteği duymaları.. Salak olmaları..

Ve dahi deli olmaları..

YATAĞINIZIN üzerinde kitap okuduğunuz zaman kesinlikle kedi bunu fark eder, yerinden kalkar gelir, kitabın üstüne yatar...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

2. Dünya Savaşı sırasında Yang Kyoungjong isimli Koreli asker, önce Japon İmparatorluk Ordusu'na kaydoldu.

Sonrasında yakalanıp Kızıl Ordu için savaşmaya zorlandı. Daha sonra yine yakalanıp Wehrmacht (Almanya) için savaşmaya zorlandı.



TESPİTLİ YORUM

@ebruinsad Bir İstanbullu'nun 'Hemen şurası' dediği yer minimum 30 dakika!



NE KADAR OLDU?

Ndiaye, taktik kağıdını okuduktan sonra kimse görmesin diye kağıdı yiyeli 2 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

BABAM apartman yöneticiliği yaptığı dönemde, o kadar işi ciddiye almıştı ki; evde sürekli apartman sorunları, makbuz, temizlikçi, kazan dairesi, su deposu konuşulur, hepimiz sinir olurduk.

Yeğenim geçen yıl birinci sınıfa başladığında resim dersinde kazan dairesini çizmiş! Hidroforu bile... Baba ya!