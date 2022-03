Türk ölçü birimleri

ZAMAN ÖLÇÜLERI

Eşek sudan gelene kadar.

BELİRLİ bir zamanı yoktur. Eşek ne zaman gelirse artık.

Çıkmaz ayın son çarşambası.

BİR olayın gerçekleşme ihtimali olmadığını belirtmek için kullanılan belirsiz bir süre.

Eşek kadar adam oldun.

BÜYÜDÜN, olgunlaştın anlamında kullanılır.

AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ

Gavur ölüsü gibi.

GAYRİMÜSLİMLERİN öldüklerinde daha ağır oldukları sanrısı vardır.

Bir fırt.

BİR fırt=fırt alan kankanın çekiş gücü.

Ayı gibi...

BÜYÜK ve iri arkadaşlar için kullanılır. Kaba insanlara da bu denir.

Duba gibi...

ŞİŞMAN vatandaşlar için kullanılır.

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

Bebek mezarı gibi.

AYAKLARI büyük insanlar için kullanılır.

K.ç kadar yer BAHSEDİLEN yerin dar olduğunu belirtir.

Nah bu kadar...

NAH derken eliyle de işaret eder.

ZENGİNLİK ÖLÇÜLERI

Kendini satsan alamazsın.

BİR malın çok pahalı olduğuna işaret eder.

Karun gibi...

ÇOK zengin adamlar için kullanılır.

MESAFE ÖLÇÜLERİ

Ebesinin nikahında.

NİKAH kelimesi yerine başka bir şey de kullanılabilir.

10 dakkalık yol!

NEDENSE hep on dakkadır. Arada beş de olur.

GÜZELLİK ÖLÇÜLERİ

At gibi...

AT gibi zarif anlamında.

Taş gibi.

TAŞ gibi doğal, kendinden emin anlamında.

Hükümet gibi!

ALIMLI ve güzel kadınlar için kullanılır.

SOSYAL YAŞAMA AIT

ÖLÇÜLER

Derdimi anlatacak kadar.

YABANCI dil seviyesi için kullanılır.

Günahım kadar sevmem.

KİŞİYE olan nefreti belirtir.

Terbiyemizi bozup yazamayacağımız ölçüler de var.



