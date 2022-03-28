Turizmcilik

SEVGİLİ dostum aynı zamanda yılların turizmcisi Adnan Uzan ile turizm üzerine sohbet ettik. Anladım ki gerçekten uzaktan davulun sesi hoş geliyormuş.

Herkes tatil yaparken çalışan, hatta daha çok çalışan insanlardır. Bu alanda çalışmak için diğer meslek dallarına nazaran daha fazla özellik gerekmektedir. Bir kaç yabancı dil, iyi bir bilgisayar bilgisi, pratik zeka, yaratıcılık ve sabır gibi özellikler bile yeterli olmamaktadır. İnanılmaz stresli bir iş olmakla birlikte, doğru yerde ve doğru pozisyonda çalışıldığında, birçok üst düzey meslekten daha fazla para kazanılmaktadır.

Genellikle "Ne iş yapıyorsun?" sorusuna verdiğiniz cevap sonrası, "Ooo ne güzel, deniz, güneş, kum işiniz iş valla, kebap" tarzı gereksiz yorumlar aldığınız bir meslektir. Türkiye'de herkes "Turizm"den sadece sahildeki cıbıl kızları anladığından, kimsenin aklına 1000 kişinin aynı anda konaklatılması, eğitilmesi, organizasyonu gelmez. Tencere, tava veya herhangi bir ürün satmadığından da işini beğendirene kadar canı çıkandır; hizmet sektörünün şamar oğlanıdır turizmci.

Yıllar boyunca hep sıfırdan başlamaktır.

İletişiminin çok kuvvetli olmasıdır. Bir dakika önce hiç bilgin olmadığı halde taze köy kaymağından bahsederken, bir dakika sonra Milano moda fuarları ile ilgili koyu bir muhabbete dalmaktır.

İnsanları memnun etmeye çalışmaktan yorulup; kötü muamele gördüğünüz zaman sinirlerinizin tahammül edilemez seviyede olduğunu fark etmektir.

Kısacası zordur.

İkiye ayrılırlar.

Başarılı turizmci vardır.

Başarısız turizmci vardır.

Başarısızlar, turizmi yerden yere vururken, başarılı olanlar turizmi severler.

Yani kısacası zormuş arkadaşlar.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İnsan tükürüğünde, morfinden 6 kat daha etkili olan opiorphin adı verilen doğal bir ağrı kesici vardır.

Buna ek olarak opiorphin, hem anti-panik, hem de anti-depresif bir etkiye sahiptir. Ama çok ilginç ki bunlara rağmen depresyona giriyoruz.



TESPİTLİ YORUM

Bir kızın kusurIarını öğrenmek istiyorsanız, onu bir kız arkadaşına övün.

Göreceksiniz.



NE KADAR OLDU?

Diyarbakır'da eşinden boşanan M.K., kaynanasına el bombası atalı 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Çocukların kreşteki ilk günlerinde benden ayrılmak İstemeyeceklerini, ağlayarak bacaklarıma sarılacaklarını söyleyip duran ben, kreşin ilk günü içerideki oyuncaklara koşan ve arkasına bile bakmayan çocuklarımdan ağlayarak ve öğretmenlerin itelemeleri ile zor ayrıldım.