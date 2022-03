'Koca' çocuk

MİSAFİRLİĞE gitmeden önce kadın kocasına döner:

-Aşkım lütfen futbol mutbol muhabbetine girme.

Sevil Hanım'ın kocası çok entellektüel biri. Hiç futbol muhabbetini sevecek bir adam gibi görünmüyor.

- Yerim entelini dantelini, Allah Allah. Ben gelmeyim o zaman. Çocuk gibi ne yapacağımı söylüyorsun.

- Hayatım ya neden anlamıyorsun.

Sevil Hanım benim patronum ve beni yemeğe evine çağırıyor. Bu ne edemek biliyor musun?

- Biliyorum.

- Ne?

- Kadın kadına dedikodu.

- Yuh be aşkım. Bu ne demek, terfi demek. Terfi demek de zam demek.

- Para demek. Tamam sustum. İşin ucunda para varsa entellektüel oldum.

- Bak son kez söylüyorum.

Futbol muhabbeti yok.

- Tamammmm.

Misafirlikten dönülmektedir:

- Ya hayatım rezil ettin beni. O kadar da söyledim futbol muhabbeti yapma diye.

- Yapmadım ki futbol muhabbeti.

- İyi ki yapmadın, neydi orada yaptığın?

- Ne yaptım ki?

- Ya çocuğa Play Station'da gol attın diye sevinilir mi?

- Ya ama görmen lazım.

Messi son çizgiye kadar indi, sonra ortaladı, ceza sahası dışından Mbapbe uçarak kafayla attı.

- Sen de buna sevindin?

- Evet, çok güzel gol attım.

- Ya çocuğun zaten sınavı kötü geçmiş, bari yenil!

Hem yeniyorsun, üzerine bir de alay ediyorsun.

- Ya niye yenileyim?

Sonra gider, her yerde anlatır. Sınavla ne alakası var hem bunun?

- Tamam, ben bir şey demiyorum.

- Peki.

1 hafta sonra.

- Sevil hanım aradı. Bu akşam uygunsan, gene yemeğe davet ediyorlar.

- Tamam, gidelim.

- Söylemeyecektim ama çocuk çok sevmiş seni.

Okulda öğretmenine bile seni anlatmış.

- Ehehe.

- Çocuk senden daha olgun. Bak, yenilgiyi kabullenmiş.

- ?!?!?!



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Geçmişte ABD, Kanada'nın işgal etmesini engellemek için 2 yıl uğraşıp bir kale inşa etmişti.

Daha sonra kaleyi yanlışlıkla Kanada'ya inşa ettiklerini fark edince, yapıyı öylece terk etmişlerdir.



TESPİTLİ YORUM

SeIam ben konuşma sırasında ağızdan fırIayan tükürük parçası.

Masaya düştüm, görmedim numarası yapıyorIar ama herkesin akIı şu an bende.



NE KADAR OLDU?

Adana'da yakalanan kapkaççıyı, 'Dövelim mi dövmeyelim mi?' diye tartışan iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanalı

7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

aradan sonra eski iş yerime dönmüştüm.

Ofistekiler beni mutfağa çağırdı, mutfağa girip masada pasta görünce, 'Ya ne gerek vardı arkadaşlar' diyerek mumu üfledim. İş yerinden birinin doğum günüymüş...