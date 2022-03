Komik bir İzmir macerası

BELEDİYE otobüsleri genelde bizde pek hoş duygular uyandırmaz: Sıkış tıkış insan kalabalığı, trafik ve umutsuz yüzler gelir ilk olarak aklımıza. Ekşi Sözlük yazarı "kisaltma kablosu"nun hikayesi ise bu izlenimleri değiştirebilecek kudrete sahip bizce.

Yıl 2005, İzmir'deyiz.

İzmir'e indik cayır cayır geziyoruz, son derece ergeniz, 3 sap. Gezi esnasında ise, Kentkart'ları cüzdanın en dış gözüne koyup, cüzdanı arka cebe o yüzü dışta kalacak şekilde koyuyoruz. Otobüse bindiğimizde popomuzu cihaza uzatıyoruz, kartı okutup geçiyoruz. gülüyoruz, güldürüyoruz.

Gezi faslı bitti, Seferihisar'a geri döneceğiz. Güzelyalı'dan, üçkuyular otobüsüne bindik.

Otobüse bindik her zamanki ritüeli gerçekleştireceğimiz için kıkırdıyoruz.

1. arkadaş poposunu uzattı, cihaz "bip" etti geçti, ön sıra güldü. Arka sıra da ne gülüyor lan bunlar diye dikkat kesildi.

Sıra bendeydi, uzattım kaseyi "bip" etti, geçtim. Tüm otobüs gülüyordu hafif. Şoför dahil.

Arkaya doğru ilerlerken, 1.85 boyunda ve yaklaşık 65 kilo olan 3. arkadaşı izliyoruz.

Çok popüleriz otobüste artık.

Uzattı bu popoyu, bekliyoruz sesi. Ses geldi:

"Bakiyeniz yetersiz" Otobüs bir anda dağıldı, ben arkadaşımı yumrukluyorum, şoför abinin beyaz saçları arasından görünen keli kırmızı oldu.

Esas bomba kim olduğunu bilmediğiniz bir abiden geldi:

"Arkadaşa yükleme yapsaydınız keşke" O laftan sonra manzara şöyle idi: Otobüsün ortasında yere kapaklanmış gülmekten hareket edemeyen iki adet ergen, manyakça gülen yolcular, gülmekten konsola kapaklanan bir şöför, kentkart cihazının orda kıpkırmızı olmuş zayıf bir ergen, arkasında ise kendisine gülen bütün Güzelyalı durağı...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

2006'da Richard Lee McNair isimli bir mahkum hapiste posta çuvallarını tamir ettiği bir işe girdi. Daha sonra bu çuvallardan birinin içine girerek kendini hapisten dışarı postaladı.

NE KADAR OLDU?

Muğla'da sabah kahvaltısına oturan bir ailenin ekmeğinden takma yarım damak diş çıkınca 60 yaşındaki Gülümser T. 'Dişin sahibi gelsin dişinin yarısını buradan alsın' diye açıklama yapalı 3 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

"Eşimle birlikte çocukların veli toplantısına gitmiştik.

Öğretmen bizim çocukları öve öve bitiremedi, derslerinden tutun etik kurallarına kadar her konuda çok iyi yetiştirdiğimizi söyledi."'Tam gururdan kabarmışken bir anda hapşırdım o sırada pırt yaptım.

Oturduğumuz sandalye plastik olduğundan çok ses çıktı. Öğretmen duymamış gibi yaptı ama eşimle göz göze geldiğimiz an patladık. Gülerken sandalyeden düştüm, lavaboya gideyim diye sınıftan çıktım.

Kendimi toparlayıp geri döndüğüm an eşim kahkaha atmaya başladı... O akşam ciddi veli toplantısı ortamının içine ettik yani.'