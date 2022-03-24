20 yaş dişi

20 YAŞ dişini hep mizahi bir diş olarak görmüşümdür.

Ya kardeş, sen 20 yaş dişisin 40 yaşında adamda nasıl çıkarsın değil mi?

Bu dişler kendine, ağzınızda bir yer edinene kadar "Ne kadar çok kalırsak o kadar cok ağrıtırız' mantığıyla ilerlerken, öbür diş kardeşleri tarafından hiçbir zaman buyur edilmeyen, otobüs sırasında en arkadan ittirerek binmeye çalışan adamlar gibidir. Bir türlü çıkmayan ve ağızdan çeneye müthiş ağrı yapan dişlerdir. Çıktığı anda bütün ağız düzeniniz alt üst olur.

Aslında atalarımızın çiğ yiyecekleri yiyebilmek için daha güçlü bir çeneye ve dişlere ihtiyacı vardı...

Ama insanın evrim süreci içinde beslenmeyle alakalı olaraktan çenesi küçülmeye başladı ve 20'li yaşlarda çıkan bu dişlerde kendine yeri az gördüklerinden adamına zonk diye diye acı, ızdırap verdirme kararı aldılar... Zaten onun dışında pek bir fonksiyonsuz dişlerdir.

Bazen bu diş etrafını şişirir ve iltihap yapar.

Yanak davul gibi olur, görenler güler, sinir bozarlar. Yemek yiyemez hale gelir insan. Ağzını aralamaya üşenir falan.

Çorbayı, sütü, menemeni bile kamışla yiyecek kadar fena durumlara düşer.

Ağrıdığı zaman kafanızı duvardan duvara vurdurtan.

Kocaman insanları ağlatan, bırak kendisini ağlamasını anasını ağlatan diştir. Çok ağrıyorsa dişçiye gidilir fakat doktorla karşılıklı grekoromen güreşe başlatır.

Bir de dişçilerden "Allah cezanı versin, çıkmıyor bu mahvoldum" repliğini duymanıza neden olan ama asıl mahvolanın diş sahibi olduğu diştir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yapılan araştırmalara göre kendi kendine konuşmak stres seviyenizi azaltır ve duygularınızı daha kolay yönetebilirsiniz.

Ama etrafta deli diye anılabilirsiniz, dikkat!



TESPİTLİ YORUM

Neden hep yoksulların açlık sınırı belirlenir.

Oysa zenginlerin tokluk sınırı belirlenmesi gerekir. Çünkü doymak bilmeyen, doyumsuz olan onlardır...



NE KADAR OLDU?

Dedesinin takma diş ve kefen parasını çalarak sevgilisine slikon taktıran L.K., adamlık dersi vereli 4 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@ozturkefendi_ Annem, oğlum uyumuyor diye youtube'dan polis sireni açmış, "Uyku polisleri geldi, hadi yatağa" diyor. O sırada reklam çıktı, güya korkacak çocuk "Babanne reklamı atla" diyor.

@BEYBERO

Bugün yabancı bir firmanın benim için gönderdiği teklifi "Daha iyi bir teklifi değerlendirdiğim için üzülerek kabul edemeyeceğim" diyerek reddettim.

(Daha iyi teklif: Hanımın gitmeyelim sözünden hiç çıkmam teklifi)