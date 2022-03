Başka kıza bakan adam

ERKEKLER için çok tehlike arz eden bir durumdur.

Sevgiliden sevgiliye değişiyor durum tabii ki. Kimisi, ilk zamanlar ses çıkarmıyor ama kara kaplı deftere not edip ileriki günlerde hata tekrarlanırsa birden eror verip size şiddetle hatırlatabiliyor.

Kimisi ise anında eror verip şiddete başvurulabiliyor.

2 şıkta da gerçekleşen genel olaylar aşağıdakiler gibi örneklenebilir.

Örnek 1) Bu erkeğimizin zaten kafasında az olan saçları o an itibarıyle yolunur; omuz ve döş kısmı yumruklanır. Yüzü de caart diye yolunur. Tabii çok da zarar verilmeden.

Örnek 2) Bu erkeğin küçük düşürdüğü kızın elinde 24'lük tuvalet kağıdı ambalajı vardır. Ve o naylon ambalaj o erkeğin kafasına geçirilir.

Tahmin edilemeyen bir şey olur. O fıldır fıldır gözlerin bulunduğu kafa tuvalet kağıtlarının ambalajına sivri gelir; ambalaj patlar ve rulolar tüm marketin sağına, soluna fırlayıp yuvarlanır.

- Çok güzel dii mi?

- Kim? (Anlamazlıktan gelinir ama sevgili yemez tabii) - Bütün gece boyunca gözünü alamadığın hatun!!!

- Yok ööle bişii. Evet hatun güzel ama dişleri yamuk...

Dişleri yamuk kısmı ile karşı tarafa pislik atılır ama sevgilin yemez.

Genellikle Cafer'in şu malum meseleyi bez ile temizleme çabasında olduğu gibi olay yatıştırılmaya çalışıldığında aşağıdaki tehdit-i muhabbet gerçekleşir.

- Benim yanımda başka kızları kesersen direkt terk ederim seni.

- Ya kesmem de yanlışlıkla da mı bakmayayım, yani sonuçta istem dışı...

- Yanlışlıkla bakamazsın zaten ama olsun yanlışlıkla da bakmayacaksın!

- Biraz yavaş ol ne o hemen terk ediyon...

- Sen de yapma o zaman.

Erkek arkadaşlar lafım size. Sevgilisi tarafından fark edilmediğini, çaktırmadan baktığını sanıyorsunuz. Fakat her kadın, erkeğinin başka kızı kesmesini fark eder; istisnası var mıdır? Yoktur.

Gözü kara erkekler de yok değil. Sevgilisinden ayrıldığında rahat edeceğini düşünen ancak ayrılık sürecinde aradan 6 ay geçince dimyat, pirinç ve bulgur arasında korelasyon kurabilen erkektir o.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Araştırmalara göre, bir etkinliğe veya davete katıldığınızda ne kadar çok fotoğraf çekerseniz o gün ile ilgili anıları daha çabuk unutursunuz.



TESPİTLİ YORUM

Rakip açıIışı 6-1'Ie yaptıktan hemen sonra düşeş atarsın ya, öyIe bi hayat.



NE KADAR OLDU?

Endonezya'da polis ele geçirilen esrarı meydanda yakınca kasabalı kafayı bulalı 11 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

YOLDA kazı çalışması yapılıyor.

İş makinası ufak bir su birikintisine hızlıca dalınca, çıkan su, ben dahil orada yapılan işi izlemekte olan tüm ahaliyi ıslattı. Aramızda 5-6 yaşlarında bi ufaklık vardı. Biz tabii çil yavrusu gibi dağıldık etrafa.

Ufaklığa gözüm takıldı; çocuk önce elinin tersi ile yüzünü sildi, sonra haşin bir bakış attı koca makineye. Belinden çıkardığı su tabancasını acımasız gözlerle karşısındaki koca makinaya dikti, hiç acımadan ateş etti...

Fışk fışk!