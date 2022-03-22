Hastalık hastaları

HANGİ hastalığa kafası takıldıysa onun belirtilerini gösteren insan. Bir de birçok hastalığın belirtisi olan durumlar var. Lenf bezlerinin şişmesi, ishal olmak, baş ağrısı, bulantı, kusma, boyun kasılmaları vs.

İşte bu tip belirtiler gösterip, her gün başka bir hastalığa kafayı takma sorunu var. Ancak tüm bu belirtilerin stresin sonucu olduğunu bilmek gerekir. Aynı zamanda strese de yol açtığı zaman ki biz buna hastalık hastası diyoruz; harikulade bir kısır döngü ortaya çıkar.

Korkulan hastalıklar da mutlaka ölümcüldür. Hatta içlerinden en dehşetli olanlar, nadir görülenler, tedavisi olmayanlar özellikle seçilir, bir süre sonra yerini başka türlü takıntılara bırakır.

ARKADAŞ KISMI...

Arkadaş olunmaması gereken insanlardır. Bütün gününüz bunlar yüzünden zehir olabiliyor. Bencildirler. Kendi mecazi hastalıklarında sizi kaybedip, bazen bir daha geri çıkartmak istemezler. Asla sizin hastalıklarınızı dinlemezler.

Eğer bir hastalık hastasıysanız;

1- İnternetten uzak durun.

2- Sağlık ansiklopedilerinden uzak durun.

4- Televizyondaki sağlık programlarından uzak durun.

3- Hemen gözünüzde bir problem olduğunu sanmayın.

Gıcıklığına 4 ile 3'ün yerini değiştirdim.

Bunların bazıları hastalandıkça mutlu olan insandır. Yani zamanla öyle olmuş olan insandır. İdrar yollarında oluşan yanmadan yakınarak gittiği doktor kanser ilacı yazdığında onun için "İşte budur!"... Zamanla kendi bünyesinde onu iyi eden hücreleri kovalayan yok edici hücre haline dönüşür. Noel Baba'nınkine benzer çuvalımsı bir poşet taşır. Poşet şeffaftır.

Poşeti havaya kaldırıp içine baktığında, hangisinin yazılan en eski ilaç olduğunu hemen fark eder ve o ilaç neye iyi geliyorsa orası ağrımaya başlar.

Bir şeylerin yoluna girmesi için yazılan her ilaç herşeyin kontrolden çıkmasına biraz daha yardım eder. Bazen sonsuza kadar, bazen de uzun bir süre böyle sürüp gider.

Biraz da milletimiz böyle yapıyor aslında. Sabah bilmem ne doktoru çıkar "Bunları yemeyin, böyle yapmayın, kanser olursunuz" der. Akşam başkası çıkar "Bunu yapmayın, kanser olursunuz. İşte kansere iyi gelen meyveler sebzeler" der.

Yok carttı, yok curttu milletin beynine giriyorlar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Arı yetiştiricilerine, muz yedikten sonra arıları kızdıran feromonlar ürettikleri için muz tüketmeleri tavsiye edilmez.

TESPİTLİ YORUM

KızIar şu sigarayı içiyorsunuz tamam anIadık ama kaIdırıma oturup, sanki gurbet eIe inşaat işçisi oIarak geImiş gibi içmeyin bari Ian.

NE KADAR OLDU?

5 bin kişiyi dolandıran adam 'Bu kadar enayi varsa ben ne yapayım' diye açıklama yapalı 10 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Yaramazlığının tavan yaptığı noktada dört yaşındaki azman yeğenim oda cezası alıyor... Büyük bir öfkeyle odasına gidiyor. Uzunca bir zaman sesi çıkmyor, uyuduğunu düşünüp sohbete dalmışken sesleniyor: Gardiyaaannn, sütümün saati geldi. Sıcak olsun, kakao da koy içineee...

Karşıya geçmek için kendini caddenin ortasına rahatça atabilen kadınla aramızdaki tek fark, giymiş olduğu süper mini etektir, arz ederim...