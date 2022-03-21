Dentafobi

DOĞDUĞUNUZDA paçanıza yapışan, size hayatı zindan eden bir korkudur.

Hani derler ya hep "Eşeğin sevmediği ot burnunun dibinde biter", fark ettim ki siz korktukça yeni bir diş sızlamaya başlıyor.

Çocukken, çürümeden önce dişler sallanırdı, dişinize genelde bir elmanın içinde ya da herhangi bir yiyeceğin içinde veda edebilirdiniz. Fakat dişimizin sallandığını fark eden ebeveynlerimiz inanılmaz tekniklere başvuruyordu. İlk önce "Dişine bir bakayım, ne kadar sallanıyor" kandırmacası ile diş tutulur ve sertçe çekilmeye çalışılırdı. Ya elde kalır ya da olmaz, tekrar denenirdi. Olmadı mı, bir kapıya ip bağlanır, ipin diğer ucu ise dişe. Kapı sertçe açılır gibi yapılarak müthiş adrenalin ile diş çekilir. Çeşitli tutacaklarla diş çekilmeye çalışılırken hiç o çocuğun psikolojisini düşündünüz mü?

Sonra çocuğun, doktor karşısına çıktığı zaman "Anam, babam bana bunu yapıyor.

Elalemin adamı neler yapmaz ki" diye düşünüp, dişçi fobisine başladığını hiç düşündünüz mü?

Bir sürü insanın sahip olduğu korkudur.

Sizi aydınlatan kocaman ışık, yüzünüze doğru eğilmiş 2 göz, abuk sabuk sesler çıkartan ve ağzınıza doğru yol alan bir alet, etrafta ağzı pamuklu insanlar...

Nasıl manzara? Al sana Testere 25 filmi.

Önce kulakta, dolgu yapılmadan önce dişin içini oyan aletin sesi mütemadiyen duyulur. Sonra dişe sıkılan o soğuk hava. Bu fobi çeşidi direkt olarak dişlerle ilgili olduğundan, doktora giderken dişleriniz biraz daha şiddetli takırdar.

Ağzını açabildiğin kadar açtırıp bir dişi oyarken, bir yandan gelen arkadaşlarıyla muhabbet etmekte olan diş doktorunun saçtığı korkudur.

Ağzının içindeki o iğrenç tat ile birleşen doktorun suratı bir türlü gitmez gözünün önünden.

Ağzının içinde hiç bitmeyen çürükler, çürüklerin hiç bitmeyen dolguları ve de o dolguların kanal tedavisine çevrilme ihtimali, hayattan bezdirir.

Bir abimin, ismi lazım değil bu yazıyı okuyunca kendisini anlayacak. Bu abimin 40'lı yaşlarını aşmışken bile eşinin vasıtasıyla cesaretlendirilip dişçiye gittiğini ama eşi arkasını döndüğünde Tazmanya Canavarı gibi bir anda ortadan kaybolduğunu biliriz.

Ne yapsın adamın şırıngaya tahammülü yok.

Neyse aslında anlamsız bir korku, teknoloji artık inanılmaz gelişti. Ayrıca korkunun ecele faydası yok.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yao Ming, Miami'de ilk maçına çıktığında Miami Heat onun adına 8 bin şans kurabiyesi dağıtmıştı.

Fakat Yao Ming daha önce hiç şans kurabiyesi görmediği için bunu Amerikalılar'a özgü bir şey sanmıştı.



TESPİTLİ YORUM

@ilbeoz Kadınlar saçları uzunken kısa, kısayken uzun, sarıyken kahve, kahveyken ombre isterler...

Bu sonsuz döngü asla bitmez...



NE KADAR OLDU?

Kayseri'de bir öğrenci, Vali Düzgün adına sahte hesap açıp okulları tatil edeli 8 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@DoganBB Evdeki kedimin yakalamak uğruna ortalığı yıktığı lazeri sokaktaki kedide denedim, kılını kıpırdatmadı.

İşte hayat mücadelesi böyle bir şey.

Boş işlere, karın doyurmayan aktivitelere, geçici heveslere ayıracak vaktin olmuyor, biz bu hayatın sokak kedileriyiz...