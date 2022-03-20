KALBİ kırılan erkeğin en iyi yapabileceği şey yazmaktır.
ŞİİR yazmak.
ROMAN yazmak.
KIZLARA yazmak.
DUVARA yazmak.
(Çişsel sanat)
ÖLÜME yazmak.
(İçsel çaresizlik) Kendini avutma sözleri vardır bu durumlarda:
BİZ neler içtik.
NE sevdalar gördük.
NE kazıklar yedik. Bak hala burdayız.
KALBİM kırık bunu bir tek ben bilirim. Kimseye söylemem.
KARAKTERE GÖRE
Karakterine göre değişir, ancak karakterine göre yapabileceklerini şöyle sıralayabiliriz:
ENTELEKTÜEL bir adamsa ayrılık konuşmasında kızı aşağılar.
Ağzı biraz iyi laf yapıyorsa imalı laflar edebilir.
SOSYAL bir adamsa ayrılırken ses çıkarmaz, akabinde gider misilleme yapar, kızın arkasından konuşur. Kızın arkadaşları ile arası iyiyse hepsini kıza düşman edebilir.
KAVGACI bir adamsa, ayrılık olduktan sonra kızı birlikte gördüğü ilk erkeğe dalar. Döver mi, dayak mı yer orası muamma.
BİLGİSAYAR ile arası iyi bir adamsa, kızın bütün internet üzerindeki hesaplarını hackleyip oraları hayal gücüne göre değiştirerek (Facebook'a garip statüler yazmak gibi basit şeylerden, arkadaşlık bulma sitelerine fotoğraf koymaya kadar) kızı sanal alemde rezil eder.
DURUMU ağırlaşmışsa arkadaşlarıyla oturup içer ve dertleşir. Muhtemelen arkadaşları; "Lan o kız zaten yolluydu, boşver kanka ya sen daha iyisini bulursun" der. Ardından bilgisayarda oyun oynarlar veya pes atarlar. Eğer teknolojiden yoksunlarsa eşli batak çevirirler.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1964 yılında Moskova'daki Hollanda Elçiliği'nde iki siyam kedisi sürekli duvarları tırmalayıp miyavlıyorlardı.
Kedilerin sahipleri olayı araştırmaya karar verdiklerinde duvarların içinde fare bulacaklarını düşünüyorlardı.
Fakat Rus ajanların yerleştirdiği mikrofonları buldular!
TESPİTLİ YORUM
KediIerin evciIIeştirme konusunda zorIuk çıkardıkIarı söyIenir. Bu hiç de doğru değiI.
Benim ki beni birkaç günde evciIIeştirdi...
NE KADAR OLDU?
İstanbul'da bir hırsız, silahla 35 lirasını gasp ettiği vatandaşa, 5 lira yol parası verip eve göndereli 8 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
@ecebalekoglu BIR kere bir erkek bana "Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor..." demişti çok duygulanmıştım.
İlişkimiz üzerine düşünmüştüm, arkadaşlarıma falan anlatmıştım.
Meğer Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğü bırakırken kurduğu cümleymiş...
Biz erkeklere bir günde küsmedik harbi!...
Kırık kalpli erkekler caddesi
KALBİ kırılan erkeğin en iyi yapabileceği şey yazmaktır.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Herkesin büyürken kesinlikle yaşadığı 15 şey 19 Mart 2022, Cumartesi ANNENLE kavga ederken kazanan taraf olduğun an. ANNENDEN izin istediğin zaman babana; babandan istediğin zaman...
- Triptonik kadın 18 Mart 2022, Cuma Kızlar neden trip atar? Durumu iki tarafında bakış açısıyla değerlendirelim. Bakalım erkekler ne diyor?.. ERKEK...
- Bir yeni SMS var! 17 Mart 2022, Perşembe BİR dönem SMS vardı. WhatsApp çıktıktan sonra rahmetli bile diyebiliriz SMS'lere. Ama o SMS döneminde bir de hazır...
- Kafa ütüleyen arkadaş 16 Mart 2022, Çarşamba KONUŞMAK güzeldir, ama en güzeli size bir şeyler anlatırken artı bir şeyler katan insanları dinlemek güzeldir. Ama...
- Kadınların kadınlarda sinir oldukları 15 Mart 2022, Salı * BENDEN güzel kadını sevmem. * BAŞARILI ve kariyerli olan kadını sevmem. Artı zengin kadınlardın nefret ederim. *...