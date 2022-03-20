Kırık kalpli erkekler caddesi

KALBİ kırılan erkeğin en iyi yapabileceği şey yazmaktır.

ŞİİR yazmak.

ROMAN yazmak.

KIZLARA yazmak.

DUVARA yazmak.

(Çişsel sanat)

ÖLÜME yazmak.

(İçsel çaresizlik) Kendini avutma sözleri vardır bu durumlarda:

BİZ neler içtik.

NE sevdalar gördük.

NE kazıklar yedik. Bak hala burdayız.

KALBİM kırık bunu bir tek ben bilirim. Kimseye söylemem.

KARAKTERE GÖRE

Karakterine göre değişir, ancak karakterine göre yapabileceklerini şöyle sıralayabiliriz:

ENTELEKTÜEL bir adamsa ayrılık konuşmasında kızı aşağılar.

Ağzı biraz iyi laf yapıyorsa imalı laflar edebilir.

SOSYAL bir adamsa ayrılırken ses çıkarmaz, akabinde gider misilleme yapar, kızın arkasından konuşur. Kızın arkadaşları ile arası iyiyse hepsini kıza düşman edebilir.

KAVGACI bir adamsa, ayrılık olduktan sonra kızı birlikte gördüğü ilk erkeğe dalar. Döver mi, dayak mı yer orası muamma.

BİLGİSAYAR ile arası iyi bir adamsa, kızın bütün internet üzerindeki hesaplarını hackleyip oraları hayal gücüne göre değiştirerek (Facebook'a garip statüler yazmak gibi basit şeylerden, arkadaşlık bulma sitelerine fotoğraf koymaya kadar) kızı sanal alemde rezil eder.

DURUMU ağırlaşmışsa arkadaşlarıyla oturup içer ve dertleşir. Muhtemelen arkadaşları; "Lan o kız zaten yolluydu, boşver kanka ya sen daha iyisini bulursun" der. Ardından bilgisayarda oyun oynarlar veya pes atarlar. Eğer teknolojiden yoksunlarsa eşli batak çevirirler.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1964 yılında Moskova'daki Hollanda Elçiliği'nde iki siyam kedisi sürekli duvarları tırmalayıp miyavlıyorlardı.

Kedilerin sahipleri olayı araştırmaya karar verdiklerinde duvarların içinde fare bulacaklarını düşünüyorlardı.

Fakat Rus ajanların yerleştirdiği mikrofonları buldular!



TESPİTLİ YORUM

KediIerin evciIIeştirme konusunda zorIuk çıkardıkIarı söyIenir. Bu hiç de doğru değiI.

Benim ki beni birkaç günde evciIIeştirdi...



NE KADAR OLDU?

İstanbul'da bir hırsız, silahla 35 lirasını gasp ettiği vatandaşa, 5 lira yol parası verip eve göndereli 8 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@ecebalekoglu BIR kere bir erkek bana "Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor..." demişti çok duygulanmıştım.

İlişkimiz üzerine düşünmüştüm, arkadaşlarıma falan anlatmıştım.

Meğer Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğü bırakırken kurduğu cümleymiş...

Biz erkeklere bir günde küsmedik harbi!...