ANNENLE kavga ederken kazanan taraf olduğun an.
ANNENDEN izin istediğin zaman babana; babandan istediğin zaman annene sor cevabını almak.
SON anda yarın sınavın olduğunu hatırlamak.
AİLENİN saat 10'a kadar dışarıda olmana izin vermesi.
ANNENİN telefonunu kullanmak isteyip elinde telefonunla diğer odaya geçmesi.
ANNENİN arkadaşlarının yanında seni küçük düşürmesi.
BABANIN seni telefonda adını bile bilmediğin akrabalarla konuşmak zorunda bırakması.
AİLENLE bir yere gittiğinde geri dönmeye hazırken onların kalkması için saatlerce beklemek.
MUTFAKTA misafir varken acıkmak.
AİLEN birdenbire çok iyi davranmaya başladığında şüphelenmeye başlamak.
AİLENİN yanında, mesajlaşırken gülümsediğinde telefonu saklamak.
EVE içkili geldiğinden aynada kendini kontrol etmek.
ANNEN bir şey için para verip para üstünü senden geri istemediğinde zengin hissetmek.
ANNEN istemediğin bir şeyi giydirdiğinde üstündekilerden nefret etmek.
DIŞARDAYKEN anne ya da babanın araması.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
5000 yıl önce Çin ojeyi icat etti. Oje, zenginlik ve güç göstergesi olarak kullanılıyordu.
Sıradan insanlar oje kullandıklarında ölüme mahkum ediliyorlardı.
TESPİTLİ YORUM
Beynimin sayısal için çalışan bölümünde ya tümör var ya oksijen gitmiyor ya da öyle bir kısım yok.
NE KADAR OLDU?
Adana'da 'Paintball' oynayan gençler, mermileri bitince birbirlerine dipçikle saldıralı 10 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
@dilokoli Hayatımda yaptığım en büyük gerizekalılık serisi:
19 yaşında sevgilinin adını dövme yaptırmak.
24 yaşında ayrılıp dövmeyi iğrenç bin cover'la kapattırmak.
29 yaşında iğrenç bir cover'la kapatılmış dövmede adı yazan adamla evlenmek...
@doranavirus Biz üniversite için 4 kız ilk eve çıktığımızda sular kesikti 1 hafta.
Litre litre su taşıdık eve, duş eziyetti. Sonra yöneticiye "Su tesisatında sorun mu var?" diye sorduk "Vanayı açmadınız mı?" dedi. Dedik ki "VANA NE?"
Herkesin büyürken kesinlikle yaşadığı 15 şey
ANNENLE kavga ederken kazanan taraf olduğun an.
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