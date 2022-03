Triptonik kadın

Kızlar neden trip atar?

Durumu iki tarafında bakış açısıyla değerlendirelim.

Bakalım erkekler ne diyor?..

ERKEK BAKIŞI: Sürekli trip atanın acilen psikolojik destege ihtiyacı vardır. Öyle kız dedigin nazlı olur triplerine girmenin hiç manası yok! Çünkü eninde sonunda tozu kaçıyor o nazlı tavırların ve yapılan her harekete bir trip boyutuna bile varabiliyor. Yapmayın, etmeyin, gözünüzü seveyim. Trip yerine gelin adam gibi konuşun, çözülsün sorun. Bize işkence yapıp çileden çıkartmanın manası yokki...

Trip, bitmeyen şarjör gibidir, serseri kurşun gibi ne zaman ve nereden atılacağı belli olmaz.

KADIN BAKIŞI: Bazı durumlarda doğal karşılanması gereken kadındır. Zira erkek kişisi laftan anlamıyor, hala öküzlüğe devam ediyorsa bir şekilde cezası verilmeli. Bunun da en iyi yöntemi trip atmaktır.

Klasik kız triplerinde şu kelimeler kullanılırsa tehlike çanları çalıyor demektir.

Offf, iyi, tamam

Peki, anladık

Başka da birşey demiyorum!

Ayyh!

Sana ne be!

Gerizekağlı

Hıııı hııı öyle öyle

Bırak, yapma, git, dokunma (gibi emir kipi yapılabilecek fiiller)

Hıh!

İstemiyorum!

Bi dagga

Demek öyle diyorsun!

Hımmmm.

Yaaaaaa!

Asıl sen (kendisine yöneltilen eleştiri)

Aman be!

Trip attığım yok! (ya da: trip falan atmıyorum) Klasik bir tripbal sohbete bakalım...

Kız : Sen beni sevmiyorsun değil mi?

Erkek : Daha 1 hafta önce tanıştık Kız : Ee olsun az sever insan.

Erkek : Ee iyi tamam sevdim hadi.

Kız : Yalan söylüyorsun.

***

Kız: Saçlarım nasıl olmuş?

Begendin mi?

Erkek: Çok güzel olmuş canım begendim.

Kız: Yaaa! Önceden kötümüydü yani?

Erkek: Yok canım önceden de güzeldi...

Kız: Yok yok önceden kötüymüş öyle dedin!!!.

