Bir yeni SMS var!

BİR dönem SMS vardı. WhatsApp çıktıktan sonra rahmetli bile diyebiliriz SMS'lere. Ama o SMS döneminde bir de hazır mesajlar vardı. Belki 'SMS öldü Fatiha' diyelim ama bu mesajlar hala yaşamını sürdürüyor.

BİR kızın size böyle bir mesaj atmasını ister misiniz? Kız hafiften lafı geçirmiş.

- Bebişim çok öptm seni çok seviyorummmm hıyardan bile!

Hadi byss.

MESAJ ev arkadaşına atılır:

- Gelirken ekmek ve patates al.

Gelen mesaj:

Bu ülkede 30 bin kg patates 1 milyon da ekmek doğrandı.

(Ulan bir Nobel de bana verirler mi acaba?)

ÖĞRETMENLER Günü dolayısıyla arkadaştan bir mesaj gelir:

"Geçmiş-gelecek, kandil, Ramazan, Kurban, yeni yıl, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 3 Ocak, 5 Ocak, 1 Mayıs, doğum günü, Öğretmenler Günü, Sevgililer Günü, Giresun'un kurtuluşu her ne kadar önemli gün varsa şimdiden kutlu olsun.

Vatan sağolsun. Oh be..."

YENİ yıl mesajı:

2022 sana mutluluk, sağlık, para, aşk getirsin. Getirmedi mi?

Boş verrr daha 2023 vaaar, 2024 vaar...

ANNESİNE bir türlü kız beğendiremeyen delikanlılar müjde! Adınızı, yaşınızı, boyunuzu, kilonuzu yazın 6464'e gönderin annenizin yerine turşunuzu biz kuralım. Mesaj gönderen ilk 50 kişiye turşu kabı hediye.

İKİ sevgilinin bize uzak olmayan mesajları;

"Berkecan aşkım. Artık benimle eskisi kadar ilgilenmiyorsun. Hani aşkın bittiği yerde nefret başlar demişler yaa, gel biz bu nefret hiç başlamadan ayrılalım bıdıbıdıbıdıbıdı..." Cevap: Yat, zıbar aşkım yaa...

YARATICI bir arkadaşın uğraşıp didindiği ama güzel olan bir mesaj:

"Bir taş attım pencereye Puff Daddy, Sean Paul çıktı Usher evde yok dedi why not..."

BU da mesajı atan kişiye kapak olmuştur, adam seni silmiş çoktan.

- Bu benim yeni numaram, kaydet.

- Hayırlı olsun da sen kimsin?

TELEFON kapalıdır sürekli.

"Aradığınız kişiye ulaşılamıyor" sözünü duymaktan iyice sinirlenen annem söyle bir mesaj atar:

"Çabuk aç telefonunu."

AKŞAM saatlerinde arkadaşımla eve dönerken annesinden bir mesaj gelir;

"Oğlum eve gelirken iki ekmek al yok yok alma..."



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İngiltere'de her yıl yalan söyleme yarışması düzenlenir ve beş dakika içinde en inandırıcı yalanı söyleyebilen kişi kazanır.

Politikacıların ve avukatların bu yarışa katılması yasaktır. Çünkü bu konuda iyi olduklarına inanılır.



TESPİTLİ YORUM

@ekrumsu Gördüğünüz gibi mart ayının güneşine erkeğin gülüşüne kanmamak gerekiyor...



NE KADAR OLDU?

Sokakta ekonomi tartışması yapılırken efendi efendi dinleyen abi, tam telefonunu çıkaracakken telefonun çalındığını fark edeli BİRKAÇ AY OLDU



ALKIŞLIYORUM

"OĞLUM neden düz durmuyorsun?

Yediğin önünde yemediğin arkanda, bahçe ise bahçe; park ise park, oyuncak desen oda dolusu, daha ne istiyorsun?" dedim;

"Aşık olmak istiyoyum" dedi...

Bu çocuk yüzde 100 benden; eminim.