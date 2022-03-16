Kafa ütüleyen arkadaş

KONUŞMAK güzeldir, ama en güzeli size bir şeyler anlatırken artı bir şeyler katan insanları dinlemek güzeldir.

Ama bazen arkadaşlarımız o kadar çok konuşuyor ki yarısından fazlası boş. Böyle durumda o anda intihar etmeyi bile düşünüyorsunuz. Ama kırmak da istemiyorsunuz.

Esir alınmışsınız bir kere.

"Tecavüz kaçınılmazsa" deyimi aklınıza geliyor. Şimdi sizi duyuyor gibiyim, "Ayyy doğru söylüyor adam." Bunu hatırlamak bile insanın üstüne birden üşüme girmesi gibi titretiyor insanı değil mi?

Bu durum gece uyurken bozuk musluktan düşen damlaların şapırdamasını dinlemek, zaman geçtikçe sadece sesin esaretinde olmak ve nefretle uyku arasında seçim yapmaya çalışırken ne zaman, saat kaçta uykuya daldığını bilememek, bu insanı dinlerken de aynı hisse kapılmak, en sonunda adamın ümüğüne yapıştığını hayal etme durumudur.

Böyle bir durumda beyindeki nöronların ve algılama merkezinin en azından yarısının kapatılması gerekir böyle bir zorunluluk çıktığında, yoksa hatalı kullanımdan bünyede kalıcı tahribat yapar.

İşten çıktınız kafanız davul gibi bir de arkadaşınız tokmak olup beyninizin bütün sınırlarını zorluyor. Anlatıyor da anlatıyor.

Bitmek bilmiyor. Siz kafanızı başka yere çeviriyorsunuz, boş bakışlarla kafanızı sallayarak yalandan şaşırma ve onay verme hareketlerini yapıyorsunuz.

Hadi yine anlamadı durumu, bir de esneme tutuyor. Enerji sıfır. İçinizdeki ses "Ya adam bi sus ya" diyor. Bahaneler uyduruyorsunuz, "Ya benim gitmem gerekiyor" diyorsunuz ama tınnnnn sesi geliyor karşıdan. "Ya nereye, bir 5 dakika daha otur yeni geldik" diyor. En sonunda kalkıp gitmek için bütün hereketleri belli ediyorsunuz. Ama nafile.

En sonunda kalkıp gitme vakti geliyor.

- Hadi kanka görüşürüz.

- Ne taraftan gidiyorsun?

- Şöyle yukarıdan minübüse binecem.

Ve bomba kelime geliyor.

- Haa öyle mi dur ben de geleyim, ordan binerim. Hatta ben de bineyim minibüse, yolda iner başka araca binerim.

- Hass..

- Efendim kanka?

- Hastanenin orda mı inecen dedim.

Beyin lopları kendini burda imha ediyor.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yapılan araştırmalara göre partnerlerdeki ev işi dağılımı evlilikten sonra değişkenlik göstermektedir.

Erkekler evlenmeden önce daha çok ev işi yaparken, evlendikten sonra bu oran azalmaktadır.



TESPİTLİ YORUM

Banyoya giricem. Annem 'IsIatma oraIarı' diyor. Kuru temizIemeye verin beni o zaman Ian.

Bidona faIan sokup çıkartın.



NE KADAR OLDU?

Doktoru "2 seneden fazla yaşayamazsın" deyince bütün servetini yiyen iş insanı, 2 seneden fazla yaşayınca, önce dilencilik yapıp sonra doktorunu dava edeli 86 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@rahmetesque Bugün pizza söyledim bekliyorum.

30-35 dakika oldu. Sonra garson geldi diyor ki "Hocam bizim pizzacı gözaltına alınmış, ben fırında sanıyordum, kusura bakmayın, 1 saate serbest bırakırlar. Beklerseniz yapar pizzayı gelince."